ENGLEZI HTJELI KUPITI MLADOG ĐOKOVIĆA: Srbin odgovorio ‘Ne može!’

Autor: Josip Valjan

Najbolji tenisač današnjice, 16-erostruki osvajač Grand Slam naslova, vlasnik nebrojenih rekorda, Nadalova noćna mora, Federerova još i veća, sve je to Novak Đoković koji je u ekskluzivnom razgovoru s novinarom Grahamom Bensingerom otkrio da su ga Britanci vrbovali kada je imao samo 14 godina.

“Koliko ste u obzir uzeli ponudu da ti i brat zamijenite državljanstva i igrate za Englesku, u dane kada ste financijski oskudijevali?”, započeo je britanski novinar, a Novak je svo vrijeme dok je pitanje trajalo potvrdo sugerirao da zna o čemu se radi.

“Srećom po nas, igrao sam vrlo dobro na međunarodnim turnirima do 12 i 14 godina pa su me zapazili teniski agenti koji putuju po omladinskim turnirima. Dobili smo ponudu da zamijenimo državljanstvo za britansko kada sam imao 14 godina. Bilo je to veliko iskušenje. Moja obitelj bi dobila posao, dobili bi kuću, radilo se o velikoj stvari”, kazao je Đoković u emisiji “In Depth with Graham Bensinger”.

“Tako je, ali ne možete prodati svoju dušu i ono što jeste. Tako smo razmišljali. Ja tamo zasigurno ne bi mogla živjeti. Moja djeca bi vjerojatno išla u bolju školu, na raspolaganju bi imali bolje postrojenje za treninge ali nitko ne bi bio sretan. Novak ne bi igrao za Englesku za Britaniju kao za svoju zemlju, sa svim svojim srcem”, nadopunila je Novakova majka Dijana Đoković.

“Ne tvrdim da bi to nužno bilo pogrešno, tko zna gdje bi nas put odveo”, nastavio je Novak, a novinar je pitao za trenutak u kojem je prelomio odluku da odbaci ponudu koja je se nudila.

“Iskreno, to je bila odluka mojih roditelja i da, bio sam uključen u razgovore i odluku. Rekao sam da ne želim ići živjeti u Englesku gdje nikoga ne poznajem, želim ostati ovdje sa svojim prijateljima, imam svoju školu, prijatelje, život, zemlju, jezik. Nisam osjećao da bi igdje bio sretan kao kod kuće. Razumio sam da je to odluka koju će ipak morati donijeti moji roditelji, nije se radilo samo o tome kako se negdje osjećaš nego možemo li preživjeti kao obitelj i nešto se moralo žrtvovati ako sam mislio nastaviti loviti tenisku karijeru”, govorio je Novak britanskom novinaru kojem je pomalo bilo neugodno čak i neobično slušati da je netko u okolnostima u kakvim su bili Novakovi, mogao odbiti ponudu koja bi ih situirala, i nastaviti život s veliko povjerenjem u uspjeh do kraja temeljen na vlastitoj ostvarenju.

“Roditelji su preuzeli taj rizik, odbacili su ponudu i ostali smo ovdje”, završio je Đoković.

Nedugo nakon toga Novak je došao do četvrtfinala Grand Slama turnira i to je promijenilo sve.

“Prvi put smo trebali dobiti novac od nagradnog fond, pitali su ga (Novaka op.a.) želi li novac ili gotovinu, odgovorio je ‘gotovinu’, ne znajući o kojoj količini novca se radi. U zračnoj luci su me zaustavili jer sam nosila sav taj novac u svojoj torbi”, za kraj ispovijesti nasmijala je Dijana Đoković britanskog novinara.

Iako je u profesionalne vode uplovio nakon velikog Švicarca Rogera Federera, Novak je 2018. godine izbio na prvo mjesto po zaradi od nagradnih fondova. Pobijedivši Argentinca Juana Martina del Potra sa 6:3, 7:6 (4), 6:3 u finalu US Open zaradio je 3 milijuna i 800 tisuća dolara, čime je napunio blagajnu do cifre od 119 milijuna dolara, a Švicarac je pao na drugo mjesto sa 118 milijuna dolara.

“Federer već 20 godina osvaja turnire, ali Đokovićev vrhunac stigao je nedavno, u trenucima kad su nagradni fondovi znatno veći”, objasnio je urednik Forbesa Kurt Badenhausen.

Đokovićevo bogatstvo danas se procjenjuje na 220 milijuna američkih dolara od čega 134,684,000 otpada na nagradne fondove, 2017. godine potpisao je petogodišnji ugovor s brendom “Lacoste” od kojih godišnje dobiva 20, 6 milijuna dolara. Premije otplaćuje bivšem sponzoru Uniqlo a također promovira njemačku liniju suplemenata FitLine.

Na listi najplaćenijih sportaša svijeta u 2020. godini Novak je na 23. mjestu sa 44,6 milijuna dolara zarade (32 milijuna od sponzora). Najplaćeniji je Roger Federer koji enormana novac zarađuje upravo putem sponzorskih ugovora. U posljednjih 12 mjeseci zaradio je 106,3 milijuna dolara, od čega čak 100 milijuna od sponzora, među kojima se ističu Barilla, Moet & Chandon, Rimowa, Rolex, Credit Suisse te Mercedes-Benz. Federer je ujedno prvi tenisač koji je postao najplaćeniji sportaš na svijetu u godišnjoj listi Forbesa, koja se objavljuje zadnjih 30 godina.

U međusobnim ogledima Đoković je bolji od Federera, vodi 27 prema 23, bolji je i od Španjolca Nadala omjerom 29 naprema 26, umirovljenu britansku uzdanicu, Škota Andyja Murryja pobijedio je čak 25 puta a izgubio je 11 mečeva.

Roditelji su donijeli ispravnu odluku. Čestitamo!