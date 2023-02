ENGLESKOM VELIKANU PRIJETI RIGOROZNA KAZNA! Vlasnici su iznenađeni i uvrijeđeni

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š

U Engleskoj Premier ligi već se godinama vrte nevjerojatne sume novca, koji upumpavaju razni multimilijarderi od Rusije, Amerike do Bliskog Istoka, no rijetko koji klub je do sad bio pod istragom.

Tako su se dosta neugodno iznenadili u Manchester Cityju kada je Premier liga osnovala neovisnu komisiju koja će ispitati moguća kršenja financijskog fair playa koja bi trebala ispitati financijsko poslovanje kluba između sezona 2009./10. i 2017./18 godine.

Manchester City prekršio je pravila lige koja zahtijevaju pružanje “točnih financijskih informacija koje daju istinit i pošten prikaz financijskog položaja kluba”, a odnose se na sve prihode, uključujući i prihode od sponzorstva, detalje o plaćama i naknadama za trenere i igrače, zatim na poštivanje propisa UEFA-e, profitabilnost i održivost, ukupno optužnica ima čak 113 točaka po kojima City izigrao već spomenuti financijski fair play.





Podsjetimo, ‘građani’ su u veljači 2020. godine izbačen iz UEFA-inih natjecanja na dvije godine zbog navodnih kršenja propisa o financijskom fair playu, ali je kaznu poništio Sportski arbitražni sud (CAS) u srpnju iste godine.

Oglasili se iz Cityja

U slučaju da ih se pronađe krivima Manchester Cityju prijeti i izbacivanje iz Premier lige, a o svemu su se oglasili i iz kluba.

“Iznenađeni smo tvrdnjama o navodnom kršenju pravila Premier lige, pogotovo zbog velikog angažmana kluba i ogromne količine materijala ustupljenih vodstvu lige. Klub pozdravlja razmatranje ovog pitanja od strane nezavisne komisije kako bi se nepristrano razmotrio čitav korpus dokaza koji idu nama u prilog. Radujemo nas što će na ovo pitanje napokon zauvijek biti stavljena točka”, napisali su u priopćenju iz Cityja.