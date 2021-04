ENGLESKI KLUBOVI SE ISPRIČAVAJU NAVIJAČIMA: ‘Pogriješili smo i ispričavamo se’

Superliga se raspala svega nekoliko dana nakon što je objavljeno da su 12 klubova podržali ideju. Veliki projekt tako se raspao i prije nego što je počeo, a sve je krenulo jučer oko 21 sat kada su počele špekulacije oko izlaska Chelseaja iz Superlige.

Ubrzo nakon toga, na ulicama pokraj Stamford Bridgea potvrđeno da Chelsea odustaje od Superlige, a Manchester City je bio prvi koji je službeno reagirao.

Zanimljivo, upravo je Chelsea posljednji službeno objavio da napušta Superligu, iako je zapravo započeo cijelu reakciju. Donosimo vam klupske objave da napuštaju Superligu.

Manchester City je prvi službeno objavio odlazak te su u tome bili kratki i jasni. Objavili su samo jednu rečenicu:

“Manchester City potvrđuje da je službeno pokrenuta procedura za povlačenje iz grupe koja pokreće Superligu.”

Gazda u Tottenhamu, Daniel Levy istaknuo je kako su htjeli vidjeti sve opcije i preispitati sva natjecanja, a na kraju su se zahvalili navijačima što su reagirali i argumentirano išli protiv ideje Superlige.

“Vjerujemo da nikada ne bismo smjeli stajati mirno te da trebamo neprestano preispitivati ​​opcije natjecanja i upravljanja kako bi nogomet napredovao i izazivao uzbuđenje navijača širom svijeta”, samo je jedan dio iz Tottenhamove objave.

We can confirm that we have formally commenced procedures to withdraw from the group developing proposals for a European Super League (ESL). #THFC ⚪️ #COYS

Iz Manchester Uniteda tvrde kako su pomno pratili reakcije javnosti, a ponajviše navijača. Kratko su objavili da napuštaju Superligu te se okreću suradnji s nogometnom zajednicom.

“Pozorno smo pratili reakcije naših navijača, britanske vlade i ostalih ključnih dionika nogometne igre”, napisao je United u službenom priopćenju.

We will not be participating in the European Super League. #MUFC

Odustali su, kažu, zbog lavine loših reakcija, bilo u klubu ili izvan njega. Osim što su navijači žestoko protestirali, nezadovoljstvo su iskazali i igrač Milner te trener Klopp.

Liverpool Football Club can confirm that our involvement in proposed plans to form a European Super League has been discontinued.

Chelsea koji je zapravo i pokrenuo odustajanje engleskih klubova bio je kratak i jasan, baš kao i City. Objavili su kako napuštaju Superligu, a zanimljivo je to što je prvo iz Chelseaja izašla vijest da odustaju od Superlige, ali su posljednji koji su to službeno objavili.

Arsenal je objavio podulje objašnjenje, a u njemu traže oprost od navijača te se ispričavaju što su podržali cijelu ideju.

“Pogriješili smo i ispričavamo se. Svjesni smo da će trebati vremena da povratimo vaše povjerenje i vjeru u ono što pokušavamo ostvariti s Arsenalom. Želimo još jednom istaknuti da je odluka da uđemo u Superligu bila vođena željom da zaštitimo Arsenal, vaš klub, i da krenemo u budućnost uz financijsku stabilnost”, stoji u djelu Arsenalove objave.

As a result of listening to you and the wider football community over recent days we are withdrawing from the proposed Super League.

We made a mistake, and we apologise for it.

— Arsenal (@Arsenal) April 20, 2021