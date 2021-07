(VIDEO) ENGLESKE LEGENDE NAPALE TALIJANE: Brutalno su iskritizirali napadača Azzura OVO JE JADNO

Jučerašnja utakmica između Belgije i Italije bila je prava nogometna poslastica, no ipak jedan detalj zapao je u oko komentatorima i gledateljima tog susreta.

Naime, pad Cira Immobilea u belgijskom kaznenom prostoru, neposredno prije vodećeg pogotka Italije, skrenuo je pažnju navijača, ali i analitičara.

Nakon dvoboja s Janom Vertonghenom pao je na travu i zatražio je penal, previjajući se od “boli”, da bi nakon samo nekoliko trenutaka poletio u zagrljaj Barelli koji je savladao Courtoisa. Komentatore, prije svega Alana Shearera, iznervirao je potez Immobilea koji je ustao odmah nakon pogotka i požurio za suigračima da proslave gol.

Ciro Immobile recovering from injury as soon as Italy scored is a footballing miracle. pic.twitter.com/QL6mws9uZ8

— Troll Football (@TrollFootball) July 2, 2021