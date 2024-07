Emotivno pričao o Modriću i njihovoj razlici u mišljenju, pa otkrio što će raditi nakon umirovljenja

Danas s početkom u 18 sati na rasporedu je četvrtfinalna utakmica Europskog nogometnog prvenstva između Njemačke i Španjolske. Nogometni klasik ujedno bi mogla biti i posljednja utakmica u karijeri velikog Tonija Kroosa. Dakako, u slučaju da Njemačka ispadne s turnira.

Ovaj 34-godišnji veznjak oprostio se od suigrača u Real Madridu po završetku klupske sezone u kojoj je s Realom osvojio naslov španjolskog prvaka i Ligu prvaka. Naslov s njemačkom reprezentacijom za kraj bio bi san snova za Kroosa koji je oduvijek želio povući se na vrhuncu.

Po tom pitanju ima drugačije mišljenje od kapetana hrvatske reprezentacije Luke Modrića. Upravo se Modrića dotaknuo u jednom intervjuu baš uoči utakmice protiv Španjolske.

🗣 Toni Kroos on Luka Modrić: “Since I’ve been there, we’ve somehow belonged together. You could say we’ve grown old together, side by side, in one way or another. He was really sad about the decision. We experienced so much together and got on so well…” pic.twitter.com/Kbk1azN575

— Madrid Xtra (@MadridXtra) July 5, 2024