EMOTIVNI TATA NOGOMETAŠ NAKON KĆERINE SVJETSKE SENZACIJE! ‘Gospodo, to nije naša sramota, nego vaša!’

Jedna od priča tjedna, sportskih globalnih priča, svakako je nevjerojatan uspjeh Lane Pudar. Naše susjede, sjajne Mostarke, koja je šokirala svijet u pozitivnom smislu.

Osvojila je ta mlada plivačica broncu na Svjetskom prvenstvu u Abu Dhabiju (200 m leptir) i na njezinu adresu dolaze brojne čestitke.

Njezin otac Velibor Pudar, inače nogometni trener, oglasio se tim povodom.

“Nemoguće mi je odgovoriti na sve pozive i poruke koje sam dobio, pa osjećam povijesnu obvezu ovim putem se javno zahvaliti svima. Hvala mojoj raji, kada vidim koliko običnom narodu, ljudima znanim i neznanim znači sve ovo što Lana napravi, onda budem još više ponosan na moju, a mogu slobodno napisati i našu Lanu”.

Priča je nevjerojatna, jer Mostar nema olimpijski bazen.

Wooooow guys, thank you for your support! I (We) have a medal!🥉

Aaaaaa imam(mo) medalju! Moja raja, najbolji ste❤️#BiH#wateristheworld #uae @fina1908@blocsport1 pic.twitter.com/CUmnCWjqKN

