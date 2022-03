EMOTIVNI SLOM BIVŠE PRVE TENISAČICE SVIJETA: Navijači je vrijeđali na terenu, a ona im je sve rekla u facu…

Autor: P.V.

U karijeri Naomi Osake nije baš sve išlo onako kako je htjela. Da, bila je broj, potpisala je najunosnije ugovore i postala je najplaćenija sportašica svijeta, ali s druge strane dogodio se i ponor…

Emotivne scene dogodile su se nakon njezinog susreta protiv Ruskinje Veronike Kudermetove. Izgubila nje brutalno protiv 24. tenisačice svijeta, bilo je čak 6:0, 6:4.

Tijekom susreta bilo je i uvreda s tribina, pa je od organizatora tražila dozvolu da im se obrati.

Uplakana Osaka

“Iskreno, naviknula sam da me vrijeđaju, ali ne ovdje. Mislim da sam se dovoljno trudila…”, rekla je danas 78. igračica svijeta, te je dodala:



“Gledala sam video kad su ovdje vrijeđali Venus i Serenu i ako to niste gledali, trebali bi. Ne znam zašto, ali pojavilo mi se to u glavi. Puno puta vrtjelo mi se to u sjećanju”.

Na kraju je još na rubu ovo govorila…

“Pokušavam da ne zaplačem, ali…”, govorila je uplakana Osaka.

Japanka ima svojih problema, evidentno je to nakon što je izbjegavala pojavljivanja na obaveznim press konferencijama. Čini se da je povratak na broj 1 sve dalji za nju…