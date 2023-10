Emotivni Dalić priznao grešku: ‘Nisam dobro pripremio momčad, Petkovića puštam kući’

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Hrvatska je pala u Osijeku i to je velika pljuska za Dalića i ekipu. Golom Yilmaza u 30. minuti gosti su minimalnim rezultatom pobijedili Vatrene i tako zakomplicirali situaciju u kvalifikacijskoj skupini D.

Vatreni su tako nakon pet odigranih utakmica ostali na 10 osvojenih bodova, tri manje od prvoplasirane Turske. Armenija i Wales imaju po sedam bodova, a upravo su Velšani naš sljedeći protivnik, u nedjelju (20.45 sati) u Cardiffu.





Dan nakon poraza od Turske pred predstavnike medija izašao je izbornik Zlatko Dalić.

Preuzeo odgovornost

“Da, svi smo bili loši. Preuzet ću odgovornost na sebe, nisam najbolje pripremio ekipu. Prvo poluvrijeme bilo je baš loše, Turci su bili puno bolji od nas. Nisam htio koristiti Petkovića, on je kao i Juranović bez treninga, ali u ovakvoj situaciji kada je rekao da može, loviš se za sve. Nemamo drugih problema, mislim da smo svi OK.”, rekao je i nastavlja:

“Ovo nije tragedija, desi se nakon velikog uspjeha da dođe utakmica kakva je bila jučer. Moja isprika navijačima. Još uvijek je sve u našim rukama, ali ukoliko ponovimo prvo poluvrijeme sada protiv Walesa, bit će problema. Sve u svemu, zaslužen poraz”, počeo je Dalić.

O primljenom je pogotku ponovio ono što je rekao nakon same utakmice.

“Bilo je nesigurnosti, nered kod gola. Livaković nas je spasio dvaput prije toga, a onda nepotrebno izašao i primili smo gol. Zakon je da se ne ide s gola kad je stoper kod igrača. Dogodi se. Preuzeli smo rizik u drugom dijelu, no Turska je bila napunjena samopouzdanjem zbog naše igre u prvom poluvremenu. Bili smo neprepoznatljivi. Šteta. Nisam sklon tragedijama i euforijama, idemo dalje”, nastavio je izbornik.

Situacija u skupini zakomplicirala se… Slijedi Wales.

“Na našim igračima je da izvuku tu utakmicu. Važno je da ne izgubimo, tri boda nas vode prema Euru. Morat ćemo biti kvalitetniji, ući bez straha i respekta. Kod Turske nam se strah uvukao u prvoj minuti. Morat ćemo reagirati na njihove duge lopte i agresiju. Nema stožernih igrača, dečki koji su tu moraju iskoristiti šansu.”









Govorio je o atmosferi u Osijeku…

“Žao mi je ljudi koji su bili na stadionu i zdušno nas bodrili. Isrpika svima.”

Potom i o ustašama s tribina…

“Nije mi jasno da 20 ljudi poništi sve što napravi 15.000 njih. Nije mi jasno tko to organizira i dogovara. Ne razumijem da se to konstantno događa. Da se dođe s tim ciljem… Nisam to čuo, bio sam u svom filmu. Kasnije sam pročitao. Žao mi je, ne razumijem to. Mislim da tijela koja donose odluku o kaznama moraju shvatiti da je to mali broj ljudi. Dok se to ne riješi, trajat će.”

Spomenuo je i Petkovića.

“Mislim da ću pustiti Petkovića da ide kući. Nije spreman. Poštujem njegovu želju, iznenadio me i svaka mu čast. Bespotrebno ga trošim, nema smisla. Žao mi je što sam ga uopće uveo.”

Vezna linija nije štimala…

“Kao i cijela ekipa, imali su grešaka. Nesvojstveno je to njima. Nisu u ritmu, ali oni su naši nositelji, motori i snaga. Ne mogu dozirati, nemamo vremena za to, moramo tražiti bodove.”









Izbornik se okreće Walesu, tamo se sve još može popraviti…