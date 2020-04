EMOTIVNA PORUKA VATERPOLISTA MLADOSTI: Pisanicama razgalili brojna srca

Autor: Dnevno

Vaterpolisti HAVK Mladost i ove su godine bojali pisanice. Ususret Uskrsu, najvećem katoličkom blagdanu, s posebnim su emocijama u izolaciji bojali jaja te poslali poruku navijačima i svim građanima Hrvatske.

„Za moje uskršnje jaje inspiriralo me lijepo sjećanje na prošlu godinu kada smo ih bojali s humanitarnim ciljem za mališane iz Zaklade „Hrvatska za djecu“. Zbog trenutne situacije s koronavirusom ne možemo akciju napraviti i ove godine, no bitno je pokazati dobru namjeru te poslati pozitivne vibracije i poruke u ovim vremenima svim našim sugrađanima”, izjavio je Jerko Jurlina.

Ovaj je Uskrs drugačiji od ijednog za kojeg znamo. Nažalost, nismo ga svi u mogućnosti provesti u krugu obitelji, pa ćemo na taj dan biti posebno emotivni i prisjetiti se i same muke Isusove. Njegovo obećanje i uskrsnuće daje nam snagu i u ovim teškim danima.

„Jako sam se veselio ovom Uskrsu, jer sam se konačno vratio kući nakon završetka fakulteta u SAD-u. Nadao sam se velikom obiteljskom okupljanju, no kako stvari stoje opet nećemo biti svi zajedno. Sestre i ja smo s rođacima kod bake i dide u Splitu pa će nam nedostajati roditelji. Ali svakako će biti veselo. Baka, dida i unuci bez roditelja mogu značiti samo jedno – zabavu”, govori vedri Marin Dašić.

Vrijeme Uskrsa tradicionalno je i po darivanju pisanica. Ovi mladi vaterpolisti itekako cijene tradiciju. Ovogodišnje pisanice darovat će najmilijima, no s mišlju na sve one koji su zbog koronavirusa odvojeni od svojih obitelji. Na bolesnike te na svo medicinsko osoblje koje će ga provesti u pomaganju drugima.

„Ovo jaje za mene ima sentimentalnu vrijednost. Nastalo je dok sam bio još u vrtiću pa svake godine kada ga pogledam podsjeti me na lijepo djetinjstvo koje sam imao”, otkriva Jerko Anzulović.

Vaterpolo sezona prekinuta je do daljnjeg. S vjerom u bolje sutra Franko Lazić govori: „Našim građanima poručio bih da razmišljaju pozitivno, da budu dobre volje i da ostanu doma kako bi sve ovo što prije završilo. Svima, u ime svih iz HAVK Mladost, želim sretan Uskrs. Želim nam neko bolje skoro vrijeme kad ćemo svi zajedno na ovo iskustvo koje prolazimo gledati samo kao na nešto u čemu smo naučili cijeniti one istinske vrijednosti, a to su ljubav, zajedništvo i pomaganje!“