EKSPRESAN ODGOVOR SHIELDS: ‘Dovuci svoje lažljivo dupe 10. siječnja!’

Ivana Habazin nije trebala dugo čekati na odgovor njezine suđene ili nesuđene protivnice (to ćemo tek saznati) Claresse Shields nakon što je Amerikanku optužila da izbjegava međusobni meč.

Hrvatska boksačica u priopćenju koje je odaslano medijima tvrdi da “Shields već treći put traži izlaz iz ove borbe”.

“16. studenog ove godine Claressa je napravila ‘live’ video na Instagramu gdje tvrdi da sam ju nazvala ‘nasilnicom’. U istom videu poručuje da će me prebiti i polomiti mi lice. Zvuči hrabro kad to dolazi od Claresse koja zajedno sa svojim promotorom (Salita Promotions) traži bilo kakav način da izbjegne meč sa mnom. Shvaćam da njeno poznavanje čitanja nije najbolje tako da joj opraštam što je rekla da sam ju nazvala ‘nasilnicom’ iako to nije istina”, stajalo je među ostalim u priopćenju.

Shields je očito pročitala tu izjavu Habazin te je odlučila žestoko odgovoriti našoj boksačici i na Twitteru i na Instagramu.