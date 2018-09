EKSKLUZIVAN INTERVJU S LEGENDARNIM KOMENTATOROM! ‘Neću puno kritizirati HRT, ali ovo moram reći’!

Nije on novo lice s malih televizijskih ekrana, a njegov glas nam je dugo znan. No, jedna vijest o njemu bila je jača nego neupitna snaga koju je stekao svojim radom, jedna vijest izbacila ga je u orbitu, iako je on dugo na vrhu hrvatskog sportskog televizijskog novinarstva.

Da, Željko Vela novi je (a pomalo i stari) komentator utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na Novoj TV koja je izdašnom ponudom izbacila konkurente, između ostalog i nacionalnu našu televiziju. Odličan izbor, ako se nas pita, povod je to za poseban razgovor za našu sportsku rubriku čiji je i Vela pomni čitatelj.

Unatoč svojoj reltivnoj mladosti on spada u veterane među komentatorima sportskih prijenosa. On je uistinu pozvan da priča o problematici televizijskih prijenosa, njegovi sportski prijenosi odišu upućenošću, temperamentom, ali i odmjerenošću. Težak posao obavlja s velikim užitkom, njegov životni poziv omogućio mu je gledanje najvećih svjetskih sportskih događaja i rad s najsuvremenijom medijskom tehnologijom.

No, nije uvijek tako bilo, Vela je u svojoj profesionalnoj karijeri fakat prošao sve, od pokrivanja provincijskih događaja i dežurstava s danas, nazovimo je tako, primitivnom tehnologijom do pokrivanja najvećih sportskih događaja s tehnologijom koju bi iz doba njegovih početaka nazvali – svemirskom.

Od nenašiljene olovke do video-maila mogao bi se nazvati njegov novinarski i reporterski put. O tome koliko je zapravo suvremena tehnologija ostvarila užitak gledateljima i olakšala i otežala posao reporterima razgovaramo baš sa Željkom Velom. Dakako, i o našoj reprezentaciji i izazovu koji ga čeka;

Jeste li iznenađeni vašim odabirom za glavnog komentatora utakmica hrvatske nogometne reprezentacije?

“Komentirati ću utakmice sa Sašom Lugonjićem, u paru. Nisam toliko iznenađen koliko sam sretan. Vidite, bilo bi drugačije da nije bila svjetska smotra i da je Hrvatska bila prosječna na tom natjecanju. Da nam je prvenstvo prošlo kao ona prethodna. Jer, nakon ovakve euforije svaka vijest o reprezentaciji vrijedi tri puta više. Meni je to naravno drago, ja to doživljvam manje kao senzaciju, više kao priznanje. Pa, ja sam tu komentirao reprezentaciju na HTV-u, pa i na Sport klubu. Sretan sam da ćemo se opet družiti”.

Opet, nije to mala stvar?

“Nije nikakva tajna, to je meni priznanje, priznanje je da netko tko je komercijalna televizija, dakle u privatnom vlasništvu, može uzeti koga hoće, a onda dođu baš meni. Na Novoj TV sam radio četiri godine, a otišao sam prije tri godine. Ali, nisam zalupio vrata, kada s odmakom od tri godine budeš pozvan da budeš jedan od glavnih ljudi u velikom projektu vidiš da vrijeme nisi bacio”.

Vjerujemo da će sljedeći prijenosi utakmica naše reprezentacije prštati i od inovacija?

“Nova TV je poznata po inovacijama, napose u tehničkom smislu. U nogometnoj produkciji je teško nešto i inovirati, kad gledaš vrhunske prijenose onda vidiš ako se radi, ostane ti jedino želja da dođeš što bliže tom standardu. Mislim da će sada utakmice reprezentacije doći u ruke puno mladih ljudi koji puno znaju o nogometu i da im je ovo fenomanalna prigoda da pokažu sve što su naučili. Biti će zato svježine u tim prijenosima”.

Mnogi se boje da se u prijenosima utakmice ne izgubi emocija?

”Ni slučajno! Bilo bi glupo da skrivamo emocije. Nismo mi tu da prenosimo utakmicu između reprezentacije A i B, zašto bi skrivali za koga navijamo. Na terenu će biti naši i oni drugi. No, neku granicu je potrebno zadržati, ne obraćamo se gledateljstvu Europske unije, nego publici i tržištu u Hrvatskoj koji će navijati za našu reprezentaciju. Svaki reporter ima svoj osobni pristup, senzibilitet, temperament. Po tome smo svi različiti. Radim nogomet više od 20 godina i zna se kako ja radim. Dakle, svjetsko prvenstvo je bila jedna nestvarna priča. Utakmice su u svim svojim detaljima komentiranju na razini opće kulture, sad se ništa strašno nije dogodilo osim što su prijenosi dopali u ruke jedne druge televizije. Nema zato mjesta strahu i zabrinutosti”.

Imate li svoj poseban način pripreme za prijenose?

“Kako se pripremam? Uvijek isto, utakmica reprezentacija je događaj velikog ranga. Jednu stvar treba imati u vidu, nisam ja zadnjih godina bio u zatvoru ili u Big Brother kući, radio sam tisuće utakmica. U međuvremenu. Meni to nije ništa novo. Imam osobna iskustva, dugo sjećanje i znanje gdje što treba potražiti. Sve to mi jamči da ću sve napraviti kako treba. Radio sam reprezentaciju i prije, nije to meni ništa revolucionarno. Kao što igrači koji imaju stotine utakmica u nogama odigraju gradski derbi, tako se i ja mislim pripremati da se držim nekih principa koje primjenjujem uvijek, pa i na manjim utakmicama. Jer, nismo mi komentatori zvijezde i nismo tu da budemo veći od događaja, mi smo tu da obogatimo taj događaj. Nemam želju biti zvijezda, ja komentiram zvijezde, ne želim biti naporan, želim ljudima dati neku zanimljivost. Ja sam zavisna varijbla, dobijemo li utakmicu prijenos je odličan, izgubimo li – možda nije. Želim posredovati emociju i atmosferu, to je moja nakana”.

No, u načinu prijenosa mnogo toga se promijenilo otkad ste vi komentator?

“Nije se promijenila samo tehnologija izravnih prijenosa nego i tehnologija izrade priloga. K tome, mora se znati da se posve promijenila i tehnologija prikupljanja vijesti. Prisjećajući se tih nekadašnjih tehnologija i uspoređujući ih s ovom danas – riječ je o dva svemira. Imao sam tu nekakvu sreću da sam radio u petnaestak godina u kojima se tehnologija više promijenila nego u stotinama godina prije toga. Počeo sam raditi 1994. godine kada još nije bilo mobitela u širokoj upotrebi, rijetko ih je bilo. Nije bilo interneta, facebooka, maila, nije bilo ničega. Mi smo za informativne emisije, Sportska subota i Sportski pregled gdje su se objavljivali rezultati liga imali popis svih dvorana i kućnih telefona tajnika, pa i samih igrača i zvali ih jedan po jedan”.

Danas je mladim novinarima tako nešto teško i ispričati, ne vjeruju da je tako bilo?

“Bio je to težak, dugotrajan i mukotrpan posao. Najbolji prijatelji su ti bili ljudi s poštanskih informacija, s njima bih mijenjali rezultate, ja ti dam ovo, ti meni daš ono… I nitko te ne bi optuživao za nerad ili nesmotrenost ako ti promakne jedan, dva rezultata. Primjerice, iz Zagreba bi rezultat saznavali na način da zovemo portira Sportskog doma koji bi se prošetao, pogledao na semafor, vratio se do telefona i rekao nam rezultat. Pa mi kaže, ovi dobili tri razlike, a nama treba točan rezultat, Danas i najsmiješni teniski turnir ima stranicu s rezultatima i to poen po poen. Kad je Goran Ivanišević igrao po Americi zadatak dežurnog je bio da nađe broj press centra dotičnog turnira i onda zovemo tamo do iznemoglosti da saznamo kako je Goran igrao na nekom tamo terenu. Koje su to muke bile. I pokušavamo dati u eter rezultat s najmanjom odgodom, tipa pola sata… Danas ako nemaš rezultat istog trenutka kao da ne postojiš u medijima. Mladi momci koji su svježi u novinarstvu ove naše priče doživljavaju kao što smo mi doživljavali priče o kaubojima i indijancima”.

Još nam ima Vela mnogo toga za reći:

“Ma, sve je drugačije. I misli i mozak nam rade na posve drugačiji način. Prije smo pamtili sve telefonske brojeve, danas ne pamtimo niti jedan, jer su nam svi umemorirani u pametne telefone. Stres je danas sigurno veći zbog većoh očekivanja, a mogućnost greške je veća, a pritisak da nešto imaš je veći. Došao je imperativ. Ti si loš ako nemaš nešto što je negdje objavljeno a ti to nisi slučajno vidio. Nekad bi rečenice reportera bile pojam, to je bilo tako. Danas je mogućnost kontrole primatelja poruka puno veća. Sve što kao reporter izgovoriš to gledatelj već ima na ekranu svog telefona ili tableta. I zato se mora paziti što se govori, jer prate te, i te kako dobro te prate”.

Kao televizijski reporter koji prenosi utakmice koliko morate drugačije pričati, komentirati, prilaziti gledateljima nego u onim bivšim vremenima one, da je tako nazovemo, zastarjele tehnologije?

“Političari vele, jako mi je drago da ste me pitali. To pitanje je pogodilo u srž. Nekad su ti igrači koje ti posreduješ prema gledateljima bili, osim ovih top zvijezda, anonimusi. Danas se o njima sve zna. Danas bi zapravo taj pristup televizijskom prijenosu trebao biti bitno drugačiji. Danas je potpuno nepotrebno da se o nekom igraču koji je standardni igrač nekog kluba iz najjačih liga priča u mikrofon nadugo i naširoko. Jer, gledatelji o njemu odavno sve znaju. Besmislene su te priče jer svi lako dođu do njih. Kad su informacije široko dostupne ne bi trebala važnost prigodom prijenosa biti na njima, nego na atmosferi, ugođaju. Ili na nekakvom općem kontekstu. I tu se pojavljuje problem, jer televijske kuće čak ne šalju reportere na utakmice već se prijenosi obavljaju iz studija. Evo, HRT je samo jedanaest utakmica od pedesetak njih na Euru prenosio baš ono izravno, s mjesta događaja. Većina prijenosa radi se iz zagrebačkog studija. Nemam ja pravo komentirati njihove poslovne poteze, ali to nije to. Vjerojatno postoje mjesta gdje se može uštediti, to je centralni nogometni događaj a ja želim da mi netko kaže što se događa na tribini i na ulazima sat prije”.