‘EDO PEZZI JE STAO U OBRANU MENE I DINAMA’: Čačić odbrusio na kritike: ‘Lekcije mi drže kolege koji su trenirali gradska predgrađa’

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Dinamo je, realno gledajući, završio svoja europska uzbuđenja i bez obzira na posljednje mjesto nema razloga za brigu. Blagajna je puna, nije se osramotio, a u HNL-u se čvrsto drži tron. I to bez poraza.

Umorni Dinamo ide na teško gostovanje u Osijek.

“Vraćamo se našem prioritetu, rekli smo da je cilj kluba sačuvati primat u hrvatskom nogometu, istovremeno se dočepati neke europske lige. Za sada to uspješno činimo i zbog toga nam je sutrašnja utakmica jako važna. Tražit ćemo bodovni učinak, vjerujem da u tome možemo uspjeti, bez obzira na dobrog domaćina koji u zadnjih šest utakmica ima pet pobjeda”, rekao je Čačić uoči utakmice.





Spomenuo splitskog novinara

Kao i svaki trener često je na udaru kritika, a u sedlu Dinama to je još i izraženije.

“Danas sam prvi put otvorio novine, pitao sam što se sve pisalo. Na televiziji sam vidio dva eminentna novinara, Edu Pezzija sam čuo kako je stao u obranu mene i Dinama.”, kaže i nastavlja:

“Ne razumijem ljude koji toliko prate nogomet, da mogu tako razmišljati, preko noći pod veliki upitnik staviti igrače koji su napravili dosadašnji rezultat, pa i mene koji sam toliko dugo na trenerskoj klupi.”

“I onda mi pričaju ljudi koji to nikada nisu napravili, pa i stariji kolege koji su trenirali gradska predgrađa, oni mi drže lekcije. Ako želite doći na najveće škole, morate prijeći neki prag, a mi smo to napravili. Neki to ne mogu ni očima napraviti, a mi se danas školujemo na najvišem nivou. Za Chelsea smo dobili peticu, za Milan vani dvojku ili trojku, za Salzburg doma “jedinicu”, rekao je Čačić.

Nastavlja dalje:

“Pogledajte druge klubove s ovih prostora, a mi bi htjeli da Dinamo igra polufinale Lige prvaka. Pa mi možda tu ni ne pripadamo, pogledajte nam infrastrukturu. Protiv Milana smo igrali jako dobro prvo poluvrijeme, primili smo naivno prvi gol, a onda se teško vratiti, a poslije drugog gola koji je pao u 49. minuti je bilo gotovo.”









Još je i ovo rekao:

“Imamo pravo i na loš dan, pa sutra nam je u Osijeku 27. utakmica. I to nema nitko u Europi. Mi smo u blagom padu, drugi se dižu, to je normalno. A da ne govorim o kvalitetama momčadi s kojima smo se sretali, to natjecanje još nije gotovo.”

“Imamo male matematičke šanse, ali one postoje. Koliko su drugi klubovi pohvatali bodova u Ligi prvaka, a naša skupina nije bila lagana? Mislim da nismo zaslužili toliko omalovažavanja, ni igrači niti ja. Meni je malo tih ljudi, koji tako pišu, iskreno žao.”