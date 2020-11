EDIN DŽEKO OBJAVIO VIDEO IZ SAMOIZOLACIJE! U pomalo tužnom videu djeca se igraju s tatom preko stakla

Edin Džeko, koji je danas otišao u samoizolaciju zbog pozitivnog testa na koronavirus, vidio je svoju djecu preko stakla.

Njegova supruga Alma dovela ih je da posjete oca a u video Edin se igra s njima uz srce koje je stavila njihova mama.

Kako je Edin bio iza stakla kčerkica ga je pitala: “Tata zašto si tu?” a cijeli video koji je objavila Alma malo je tužan.

Dzeko's wife just posted this video of Dzeko's kids visiting their father who's currently in isolation after testing positive for Covid 19

♥️ @EdDzeko pic.twitter.com/rWXGZRjk71

— Italian Football TV (@IFTVofficial) November 6, 2020