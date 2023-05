DVOSTRUKI PROBLEM ZA HRVATSKU, AKO SE POKLOPI TA SITUACIJA! ‘Ma o tome je baš prerano pričati, a ovo za Beograd i Modrića, reći ću samo jednu stvar…’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Luka Modrić je zdrav. Vijest je to koja veseli naciju. U finalnoj kup utakmici svog Reala protiv Osasune odigrao je zadnjih petnaestak minuta, sudjelovao u još jednom trijumfu svog kluba, a zacijelo ni naš izbornik Zlatko Dalić nije mogao sakriti osmijeh s lica.

A još do prije nekoliko dana mnogi su strahovali što je s njegovom ozljedom mišića. Zbog koje je, izgleda, osvanuo u Beogradu kod Marijane Kovačević. Koja slovi kao osoba koja svojim tretmanima znatno skraćuje oporavak od ozljede mišića. Informacije o tretmanu na Modriću nemamo, ali činjenica da je odigrao u kup utakmici protiv Osasune evidentna je.

Zašto s tolikom pozornošću pratimo zdravstveno stanje našeg kapetana Luke?





Hrvatska želi na tron

Naša reprezentacija uskoro igra završni turnir Lige nacija u nizozemskom Rotterdamu i Enschadeu (od 14. do 18. lipnja) s neskrivenim ambicijama da ga i osvoji. Što bi bio najveći uspjeh našeg reprezentativnog nogometa, makar ima i onih, pa i potpisnik ovih redaka, koji misle da je finale na svjetskoj smotri u Rusiji egzaktno veći uspjeh.

Međutim, to i nije bitno, tko što misli. Trofej je uvijek fenomenalno osvojiti. A bez raspoloženog veterana Luke to će biti nemoguće…

Stoga, ako što želimo onda je to besprijekorno zdravstveno stanje Luke Modrića. Liječnik naše reprezentacije Tomislav Vlahović veli:

“Naša liječnička služba je u kontaktima sa svim klubovima, pa tako i madridskim Realom. Oduvijek je tako. Odlazak u Beograd. Pa, svatko može potražiti neki savjet. Luka je i inače uvijek fizički spreman i takvi igrači su manje podložni ozljedama, ali se i brže oporavljaju. On je fenomen. Kod okupljanja reprezentacije strogo se pazi da se igrači koji igraju često u najboljim klubovima ne opterete isuviše. I to vam je to”

Na opasku da bi Real mogao igrati finale Lige prvaka 10. lipnja u Istanbulu, a prva naša utakmica na „final fouru„ Lige nacije je 14. protiv domaćina Nizozemske čuli smo:

“O tome je baš prerano pričati. Pa, u Istanbulu finale može igrati i Brozović. Sve je to normalno, u lipnju je mnogo naših igrača u klubu i za reprezentaciju u desetak dana odigralo četiri utakmice. Prerano je za bilo kakve špekulacije. No, za Modrića ne treba strahovati, on je jednostavno takav”.









Ajmo dalje, mnogi smatraju da je završni turnir Lige nacija idealna situacija da se naš kapetan oprosti od reprezentacije (makar to nikad nije najavio, op.p.) s blistavim trofejom u rukama. U toj priči valja sagledati veliko zanimanje za zdravlje „fantasiste„ Hrvatske i madridskog Reala. Jest, Liga nacija je doslovce na kraju sezone, sezone usred koje se održala i svjetska smotra, te će je na najvišoj razini moći odigrati damo najpsremniji. A mi znamo odgovor, Luka uvijek na terenu od svih naših djeluje najspremnije.

Uostalom, sjećamo se jednog zanimljivog zapažanja našeg čuvenog trenera, nažalost pokojnog Otta Barića. On je rekao:

“Gledam našu reprezentaciju i uživam, naravno. Samo jednu stvar ne mogu shvatiti. Uvijek je na terenu u našoj momčadi najborbeniji onaj igrač koji je i uvjerljivo najbolji. Običaj jest da je u momčadi najborbeniji onaj koji je najmanje kvalitetan, to je nekako prirodno i razumljivo. Ali ne, kod nas najviše izgara onaj koji je i najbolji. Luka Modrić. To je nekad neprilično za vidjeti, ali je tako. U tome je njegova nadnaravna nogometna veličina”, riječi su Otta Barića.









Luka s trofejom Lige nacija!? Bajka koju je on zaslužio. I mi.