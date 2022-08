DVOSTRUKA BOMBA S OTOKA: Dva velikana krenula po dvojicu Vatrenih

Uskoro će početi sva prvenstva Starog kontinenta, a klubovi još uvijek slažu igračke križaljke i pokušavaju popuniti mjesta u momčadi za koja smatraju kako nisu adekvatno pokrivena.

Tako je Liverpool doživio iznenađenje protiv Fulhama na početku kampanje i odmah su se oglasila zvona za uzbunu, pa je Jurgen Klopp bacio pogled prema Milanu, barem tako tvrde mediji u Engleskoj i Italiji.

Tako Mirror i Calciomercato tvrde da je Liverpool opasno zagrizao za Marcela Brozovića i da su za njega spremni dati pozamašnu svota te dva igrača Roberta Firmina i/ili Nabyja Keitu, samo da bi Vatrenog 29-godišnjaka doveli na Anfield.

Iako je Brozović s Interom potpisao produljenje ugovora do 2026. godine u doba financijske krize koja trese i Talijane nismo sigurni da za pravu ponudu Broz neće put Liverpoola.

Guardiola po Hrvata

Manchester City isto vidi rješenje problema lijevog boka u jednom Hrvatu i iako se dugo vremena špekuliralo s Joškom Gvardiolom, čini se kako Pep ima u vidu drugog Vatrenog.

Kako tvrde njemački mediji Guardiola želi put Citija dovesti Bornu Sosu, po pisanju novinara Christiana Falka, a kako se doznaje Stuttgart bi za 24-godišnjeg Vatrenog tražio između 20 i 25 milijuna eura.

Is Borna Sosa the relief for Manchester City missing out on Cucurella ❓

How do you feel about the left-back situation at the club ❓ pic.twitter.com/2cHESdyvHV









— Manchester City News (@ManCityMEN) August 7, 2022