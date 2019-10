DVOJAC BEZ KORMILARA DOPLOVIO DO BELGIJE: Krenuli navijati za Liverpool, završili na utakmici Wolfsburga!

Dva vjerna navijača Liverpoola, jedan iz Londona, drugi iz Leicestera, jedan Rob, drugi Lee, uputili su se u pustolovinu koju će pratiti cijelog života.

Naime, Lolek i Bolek, odnosno Rob i Lee ( svaka podudarnost s animiranim likovima je namjerna) krenuli su na susret Lige prvaka između Genka i Liverpoola (1 -4), no umjesto u Genku, završili su u Gentu..

Budući da je bilo prekasno da krenu na 150 kilometara dug put do Genka, Rob i Lee utakmicu su gledali u obližnjem pubu a fotografiju svojih mrzovoljnih lica objavili su na Facebook-u.

“Utakmicu smo na koncu gledali u jednom pubu i atmosfera je bila odlična”, kazao je Rob iz Londona dodavši: “U hotelu su nas čudno gledali kada smo im rekli kako smo došli na utakmicu, ali tek kada smo izašli u restoran, konobar je bio navijač Genta i rekao nam je za našu pogrešku. Bili smo slomljeni.”

“Stvarno nam je neugodno. Nadali smo se da će naša pogreška proći neopaženo, ali naši su prijatelji zaslužni za našu ‘slavu’ “, dodao je Lee.

“Idući put ćemo se morati malo bolje pripremiti”, uzvratio je Rob. Ne znamo je li Rob pri tome na umu imao kompas, šator i mapu, ili je putničku agenciju kojoj bi se prepustio u ruke.

Za njihovu priču čula je lokalna radiopostaja, a vijest je došla i do Genta, koji je nesretni dvojac pozvao na večerašnju utakmicu protiv Wolfsburga u Europa ligi.

🇧🇪Als iemand deze twee kent of hun gegevens heeft, zeg hen dat ze vanavond welkom zijn in de Ghelamco Arena voor #GntWol!

🇬🇧 If anybody knows these two or has their contact details, tell ‘em they’re invited for our game against @VfL_Wolfsburg tonight.https://t.co/rtr90pYMqo

— KAA Gent (@KAAGent) 24. listopada 2019.