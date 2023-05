DVIJE ZVIJEZDE NA IZLAZNIM VRATIMA! Situacija u Bayernu dosegla usijanje

Vijesti o trzavicama u Bayernu iz Munchena postale su već uobičajena stvar, a kako se čini, dvojica netom pridošlih igrača u bavarsku prijestolnicu, već su na izlazu iz kluba.

Tako je prvi nezadovoljnik Sadio Mane, koji je došao u ljetnom prijelaznom roku iz Liverpoola, ali nakon dolaska Thomasa Tuchela nije zadovoljan minutažom u Bayernu.

Bayern sigurno ne bi imao ništa protiv riješiti se igrača koji godišnje zarađuje 20 milijuna eura, a i odnos sa Leroyem Saneom, ne ostavlja nikome veliki manevarski prostor.

Povratak na Otok

“Trenutno, ovo nije Sadio Mane iz Liverpoola. Vidi se što mu je učinila ozljeda prije Svjetskog prvenstva u Kataru. Nema istu brzinu, nije toliko dobar u driblingu, njegov govor tijela je loš. On više nije onaj sretan dečko”, mišljenja je novinar Sky Germany Florian Plettenberg.

Bayern Munich have seen enough of Sadio Mane and Joao Cancelo ❌

— GOAL News (@GoalNews) May 16, 2023