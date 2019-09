DVA REMIJA ZA UVOD: Inter se spašavao od poraza, Lyon remizirao sa Zenitom

Odigrane su prve utakmice grupne faze Lige Prvaka. Lyon je spašavao bod kod Zenita dok je Slavija Prag do 93. minute imala sva tri boda kod Inter Milana.

U skupini G Lyon i Zenit su odigrali 1:1. Rusi su poveli u 41. minuti golom Azmouna nakon sjajne akcije, da bi Lavovi izjednačili preko Depaya iz penala u 50. minuti. Do kraja utakmice rezultat se nije mijenjao pa je upisan remi na stadionu Olympique Lyonnais.

U skupini F Inter na Giuseppe Meazzi protiv Slavije odigrao samo 1:1.

Imali su Nerazzurri u prvom dijelu nekoliko dobrih prilika za vodstvo, no što je propustila obrana Čeha, nije prošlo Ondreja Kolara.

Inter je ostaomšokiran kada je u 64. minuti Olayinka natrčao na jednu loptu nakon sjajne obrane Handanovića pa lakoćom zabio za 0:1. U 93. minuti Inter je dobio slobodnjak na 20-ak metara, pucao je Sensi i uzdrmao prečku, a lopta se odbija do Barelle kroz šumu nogu pogađa za 1:1.

Nigerian striker, Peter Olayinka scored for his side Slavia Prague to secure a 1-1 draw against Inter Milan in Italy. #ChampionsLeague pic.twitter.com/ACo1t6JOqh

— Amos Joseph #FootballersConnect (@communeamos) September 17, 2019