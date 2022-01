DUVNJAK I CINDRIĆ PRED POVRATKOM: Vrata su otvorena, moraju ispuniti jedan uvjet

Uoči početka Europskog prvenstva za rukometaše, pao je strogi režim Europskog rukometnog saveza o broju dana u karanteni za igrače s pozitivnim testovima na koronavirus.

U novoj objavi, EHF je izvijestio da se razdoblje karantene skraćuje na pet dana, umjesto dosadašnjih 14 dana nakon pozitivnog nalaza.

The European Handball Federation has updated the hygiene for the Men's #ehfeuro2022, reducing the mandatory quarantine following an infection with Covid-19 https://t.co/K86DwhHbBa

— EHF (@EHF_Activities) January 6, 2022