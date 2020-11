DUHOVITA USPOREDBA: Slavni Talijan usporedio svoju zvijezdu s velikim Brazilcem

Carlo Ancelotti koji je inzistirao na dovođenju Jamesa iz Reala u razgovoru za France Football objasnio je čega su se najviše pribojavali kada su dovodili kolumbijskog igrača.

“Kada sam dovodio Jamesa, svi su se pitali može li fizički podnijeti zahtjeve Premiershipa. Znate li koliko je imao sprintova imao? Sedam! Ima više golova i asistencija nego sprinteva”, rekao je Ancelotti.

Onda je objasnio na koga ga James podsjeća: “Kad sam bio u Milanu, doveli smo Ronalda. Prije prve utakmice je imao sto kila. Rekao sam mu da ga ne mogu staviti u igru ako ne smršavi. On mi je odgovorio: ‘Što tražiš? Trčanje ili golove? Ako tražiš trčanje, stavi me na klupu. Ako tražiš golove, stavi me u igru.’ Odlučio sam ga staviti u igru, nije trčao i dao je dva gola. S Jamesom je ista stvar”, zaključio je Ancelotti.