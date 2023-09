Dugo u Hrvatskoj nismo imali ovakvu situaciju, Petković i Livaja pod posebnim povećalom

Autor: Andrija Kačić Karlin

To je najveća utakmica koju imamo. To je naš “derbi svih derbija”. Sportski je to događaj o kojem se priča i danima prije i poslije. Bez obzira na stanje na ljestvici utakmica Hajduka i Dinama uvijek je pijedestalu zanimanja naše ne samo nogometne javnosti. U nedjelju Hajduk u Splitu čeka Dinamo…

Priča počinje. Hajduk se ove sezone svesrdno trudio pripremiti da konačno zapodjene borbu za naslov s godinama igrački premoćnim Dinamom. I po Splićane je krenulo sve idealno, u prvom kolu prvenstva Hajduk je u uzbudljivoj utakmici na Maksimiru pobijedio Dinamo. U Hajduku su shvatili da je na pragu nešto veliko. Kada su se pritom zaredale još četiri uzastopne pobjede sve je izgledalo idealno, pa i navijačima koji se ne sjećaju Hajdukovog osvajanja naslova čak i nadrealno.

Pritom, Dinamo se gubio u europskim kvalifikacijama, a čak je doma u prvenstvu na svom terenu samo remizirao s Goricom. Hajduk je izgledao nezaustavljivo, a Dinamo umorno i neusredotočeno. Malotko je mogao pomisliti da će se situacija s Hajdukom debelo zakomplicirati u samo nekoliko dana.





Hajduk može ugroziti Dinamo

Dinamo je čak i promijenio trenera, sve kako bi bolje zbio redove za prvenstvo, jer na koncu konca ipak je najvažnije domaće natjecanje. No, Dinamo nije sam odagnao strah od nepovoljnog raspleta u Prvoj HNL. Umnogome mu je u tome pomogao odjednom nestabilni Hajduk.

Zapanjujuće jest kako je Hajduk u šestom i sedmom kolu izgubio dvije utakmice u kojima je bio baš apsolutni favorit. Blijede partije, neraspoložena momčad, neinventivnost i nemaštovitost, to su bile karakteristike Lekine momčadi u utakmicama protiv Istre u Splitu i Gorice u Turopolju. Oba ta dvoboja Hajduk je izgubio u zadnjim sekundama, makar je u Gorici vodio do 88. minute.

Mala utjeha je došla nakon zadnje, tijesne pobjede protiv Lokomotive u Splitu. Iako Hajduk i dalje ne plijeni posebnom igrom i moći.

Jedinstvenost ovog derbija jest činjenica da svaku momčad predvodi izvanredan igrač, Dalićev reprezentativac. Hajduka sokoli Marko Livaja, nanovo reprezentativac, prava napast za obrambene igrače. Iako Hajduk suviše ovisi o Livaji, ne smije se ni zamisliti kako bi hajduk izgledao bez njega.

S druge strane, Dinamove, Bruno Petković igra u sjajnoj formi, s friškim bogatim ugovorom u džepu i dokazuje da je zasluženo najbolje plaćen igrač svih vremena na samo u Dinamu, već i u cijelom našem klupskom nogometu.

Lijepo je imati takav derbi s momčadima koje predvode tako vrhunski igrači. Odmah ta utakmica dobiva na vrijednosti, iščekivajućem uzbuđenju, a potom će se o njoj pričati još danima.









Hajduk bi eventualnom pobjedom protiv Dinama, direktnog suparnika, na neki način počistio dva kiksa protiv Istre i Gorice i potvrdio da još uvijek ima snage u utrci za naslov prvaka. Ako, pak, Dinamo uzme mjeru u Hajduku biti će to težak trenutak za splitski klub, a Dinamo će onda steći izvanrednu psihološku prednost u daljnjoj utrci za naslov prvaka. A remi će svako tumačiti na svoj način, kako kome odgovara.

Neka mi konačno imamo derbi utakmicu koja direktno odlučuje tko će zasjesti na prvo mjesto. S dva reprezentativca i prijatelja, Livaja protiv Petkovića!