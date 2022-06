DUGO SE NISMO JADNIJE OSJEĆALI GLEDAJUĆI VATRENE: Da ćemo dobiti porciju na domaćem terenu, to se nismo nadali, a tek ovaj detalj…

Autor: Andrija Kačić Karlin

Ne znamo kada smo se tako jadno osjećali gledajuči našu nogometnu reprezentaciju. Priznati će to zacijelo i izbornik Dalić i sami igrači koji su nastupili u ovoj utakmici. Austrija nije slaba reprezentacija, lani je sjajila na Euru. Sve to smo znali unaprijed. Ali, da će nas ovako elegantno unakaziti, to nismo mogli zamisliti niti u najgoroj noćnoj mori.

Naime, znali smo da su naši igrači iscrpljeni, da nam najbolji neće igrati. Ali, da ćemo dobiti porciju na domaćem terenu od koje trnu i zubi teško nam je i sada shvatiti. Jer, ovakva pljuska, debakl i poniženje ne mora biti niti nužno loša, katastrofična pojava. Jer, shvatiti da je istina drugačija od one koju si zamišljamo – već je dobitak.

Naime, Hrvatska ipak nema širinu koju smo si zamišljali, ili si je utvarali. Kada ne igra nekoliko najboljih onda je naša momčad limitirana i neozbiljna na duže staze. Protiv Austrije ova na brzinu sklepana Hrvatska je čak i dominirala, stvarala i promašivala šanse. Ali, kada se ne pogodi ubrzo slijedi kazna, a to se točno dogodilo Hrvatskoj.





Pokisla atmosfera

Nakon sve sile promašenih šansi za Austriju je zabio Arnautović. I to jako lijepo. Pa je počela panika, u nastavku takva improvizirana Hrvatska nije se snalazila ispred Austrijnaca željnih krvi. Gladni i nemilosrdni, Austrijanci su Dalićevu sklepanu momčad razvaljivali kao dijete igračku. Bilo je to tužno za gledati.

Jedn stvar je sada posve jasna. Ako Hrvatska ne igra sa svojoj prirodnom prvom postavom, motivirana i u panici, onda je teško dobiti i suparnika koji je općenito kategoriju ispod hrvatskog nogometa. I tu leži opasnost. Bez najboljih Hrvatska je grozna.

Lako je nama navijačima što smo u panici, zamislite kako je samom Zlatku Daliću. Vjerovao je mladima, kao i starima koji mogu podučiti mlade. I bio je u gadnoj zabludi.

A za samo tri dana u Split nam dolazi svjetski prvak Francuska. Koja je isto razočarana, porazom na svom terenu od Danske. I želi se izvući. A u hrpi iscrpljenih igrača, izgubljenih nakon teške sezone, Dalić mora sastaviti konkurentnu momčad. I to nakon jednog od svojih najtežih poraza.

Ta Liga nacija kao da nam je prokleta, kao da nas nosi uvijek do bolne istine. A istina jest samo jedna. Imamo sjajnih igrača, ali ih imamo u ograničenom broju. Ovi što dolaze jesu dobri, ali su mekani. Ovako pasti tiho protiv Austrije zaista je degutantno.

Idemo dalje, dobro je i znati da nisi dovoljno dobar. I da ti fali kadra. Samo, kako rješiti problem.

Riječ dvije i o Austriji. To je prosperitetna reprezentcija koja više neće biti nikome laki plijen. Štoviše, još će neke dobre momčadi stradati od ove Austrije. Ali. Nama je to slaba utjeha.