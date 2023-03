DRŽAVA GA PROGANJA, POSTAO JE NEPRIJATELJ REŽIMA: Jugoslaviju su njegovi napustili, a nakon slave teška ga je sudbina snašla

Teške i bolne sudbine ponekad donese život, a u jednoj takvoj, svoju bol već dugo prolazi jedan od velikana s terena u dresu reprezentacije koja će ugostiti Hrvatsku u kvalifikacijama za Euro, sa sudbinom u kojoj je sve išlo u sasvim drugačijem smjeru dok je trajala velika karijera.

U međuvremenu, umjesto da ga kod kuće slave kao što je to bilo nekad, svoju bol i tešku sudbinu sada živi veliki strijelac Hakan Sukur, jedan od turskih svojedobnih junaka, veliki strijelac koji je imao 51 gol u reprezentativnom dresu. Sa suigračima je slavio i veliki uspjeh, osvajanje trećeg mjesta na svijetu na SP-u 2002. u Japanu i Južnoj Koreji, ali od tog slavlja sada više nije ostalo ništa jer Sukur u svoju zemlju ne smije ako želi ostati slobodan čovjek.

To dakako želi, pa sve što se u njegovoj domovini događa mora pratiti iz daljine, u situaciji u kojoj pati i njegova obitelj jer se suprotstavio najmoćnijem Turčinu, predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu, kod kojeg se opozicijom nailazi na jako tanak led i prijetnju osobnom integritetu.

Kako su godine prolazile, Hakan Sukur je o svojem padu i o teškoj sudbini govorio javno. U njegovoj priči, sve se oštro okrenulo na način da je postao meta vlasti jer su ga 2016. optužili zbog navodnih uvreda na Erdoganov račun, a nakon što mu se sudilo u odsutnosti, novi udarac vladajućih došao je zbog povezivanja s neuspjelim državnim udarom tijekom ljeta ’16., kada je u fokusu bila Sukurova bliskost s poznatim turskim odmetnikom.

Pažnju su tada izazvale veze koje je slavni strijelac s nogometnih terena imao s poznatim muslimanskim klerikom Fethullahom Gulenom, velikim Erdoganovim protivnikom, koji se za vlastitu sigurnost skrasio u SAD-u, gdje sada živi i Hakan Sukur. Gulena je turska vlast optužila za organizaciju neuspjelog državnog udara i rad protiv režima, a to se odrazilo i na Sukura, koji je svoju domovinu napustio 2017. skrasivši se u Kaliforniji gdje je prvo vodio jedan bar i restoran.

Tog posla se s vremenom ostavio, a gledajući unatrag, svojedobno je za njemački Welt am Sonntag govorio kakvu je dramu prošao zbog protivljenja režimu. U političkoj karijeri koju je započeo 2011. prvo je bio parlamentarni zastupnik u Erdoganovoj stranci, a zaokret ga je skupo koštao. Nakon što je nastavio raditi kao nezavisni zastupnik, krenuli su i teški udarci.

“Tu su počela neprijateljstva. Gađali su kamenjem butik koji je vodila žena, djecu su mi maltretirali na ulici”, govorio je Hakan Sukur o dijelu bolnog iskustva, kada se sve okrenulo protiv njega.

“Dolazile su prijetnje nakon svakog mojeg javnog istupa. Nakon što sam otišao iz zemlje, zatvorili su mi oca, a sve što sam imao su konfiscirali”, nastavio je.

“Nemam više ništa nigdje na svijetu. Erdogan mi je sve uzeo, oduzeli su mi pravo da budem slobodan, pravo na izražavanje bez posljedica, pravo na rad”, dodao je slavni bivši nogometaš u istupu u njemačkom listu.

Puno boli je Hakan Sukur pritom prošao osobno, a puno i obiteljski. O drami koju je prolazio njegov otac je pričao, govoreći da ga je režim odveo u zatvor, ali to nije bilo sve.

Puno prije nego je takvu bol morao doživjeti, Hakan Sukur je privatno pretrpio udarac jer je kratko trajao brak s njegovom prvom suprugom Esrom Elbirlik, samo četiri mjeseca tijekom 1995. godine. Četiri godine nakon toga, Esra je tragično preminula u potresu koji je najviše pogodio turski Izmit, u još jednom bolnom udarcu koji je Sukura pratio na životnom putu.

S početka kratkotrajnog braka s Esrom pamti se i posebna slika, a ona se zavrtjela i puno kasnije. Na njoj se vidi da je na Sukurovoj svadbi i Erdogan, u to vrijeme gradonačelnik Istanbula, a ondje je bio i Fethullah Gulen, kasnije veliki Erdoganov protivnik zbog kojeg je i Sukur došao na metu optužbi, zbog povezivanja s propalim državnim udarom usred ljeta 2016. godine.

Do you remember #Erdogan?

Wedding of Turkish footballer Hakan Sukur known as Gulenist&Fethullah Gulen himself. 😉 pic.twitter.com/qJAkmcqMbq

— curdistani (@curdistani) August 5, 2016