DRAŽEN LADIĆ SHRVAN: ‘Od njega smo učili o džentlmenstvu i gospodštini’

Dražen Ladić, bivši golman Dinama i reprezentacije, danas pomoćnik izborniku Zlatku Daliću, bio je pomoćnik u reprezentaciji i Ottu Bariću. Smeo se kada smo mu dojavili tužnu vijest…

‘Neee, nije moguće. Ahh, baš je odvratna vijest’, bio je u šoku Ladić.

Nakon kraćeg predaha, da skupi snage za riječi, rekao nam je:

‘Ljudi moji, što drugo reći nego da je otišao čovjek i pol. Kakav je to pozitivan lik bio. Ne samo da smo uživali s njim, nego smo i učili. Ne samo o nogometu, nego i o džentlmenstvu, gospodštini, ponašanju, bon-tonu. On je bio čovjek koji nije podizao glas kao većina trenera. Koji se deru na treningu i govore dobro je… Ne, Otto bi mirnim glasom rekao da nije dobro. I točka. On je nogomet shvaćao kao ozbiljnu igru u kojoj se mora biti pristojan, predan i usredotočen. On je 20-ak igrača držao našpananim s najljepšim riječima. Govorio je u umanjenicama, loptica, golček, startić…’

Osvrnuo se Ladić i na Barićeve dane u Dinamu…

‘On je tu isto čuda radio, pa čak i kad momčad nije bila jaka, kao i u reprezentaciji ostvarivao je sjajne rezultate. I u Dinamu je to bilo dobro dok se netko nije sjetio vježbati disciplinu s galamom, a Otto Barić je to prezirao. Bio je gospodin par exellence, stara škola. S njim sam radio i osjećao sam da me poštuje, ali ja sam njega poštovao deset puta više. Primio me kao učenika, ali me tretirao ravnopravno, malo je takvih stručnjaka. On je autoritet stjecao znanjem, a ne vikom. Nema toga danas. Otto Barić dio je hrvatske nogometne povijesti, zaslužan čovjek za sve što se i prije i kasnije osvojilo. On je nama bio životni dar’, završio je skrušeni Dražen Ladić.