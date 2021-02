DRAŽEN LADIĆ EKSKLUZIVNO ZA DNEVNO: ‘Nikad nisam vidio ovakav Dinamo’

Autor: Gordan Šojat

Večeras se Dinamo plasirao u osminu finala Europa lige nakon pobjede nad Krasnodarom 1:0 golom Oršića, a mi smo zamolili proslavljenu jedinicu Dinama i reprezentacije Dražena Ladića za komentar večerašnje utakmice.

Kako vidite večerašnju igru Dinama večeras?

“Dinamo je odigrao izuzetno zrelo na rezultat protiv jako dobre ekipe Krasnodara koja me oduševila kolektivnom momčadskom igrom”, rekao je Ladić te je ustvrdio kako je momčad Krasnodara izuzetno jaka:

“Krasnodar da igra u HNL-u imao bi barem 15 bodova fore”, bez susprezanja o dobroj igri Krasnodara govori Dražen:

“U ove dvije utakmice neke stvari su išle Dinamu na ruku, ali da nije bilo tako Krasnodar bi bio puno teži suparnik”, rekao je Ladić pa nastavio:









“Svidjela mi se igra pasovima, njihova izbijanja lopte za razliku od Dinamovih imaju namjeru, traže igrača i međusobno odlično surađuju, dok je Dinamo puno kvalitetniji individualno. Kada je lopta kod Majera je sigurna, kod Oršića je vatra, Petković naniže par igrača, ali nema one prave suradnje koju bi morali ostvariti kao momčad”, mišljenja je Dražen.

Trenutak kada je bilo gotovo

“Ono što se mora naglasiti je da kada je Dinamo zabio prvi gol tada je bilo gotovo, igrači Krasnodara su znali kako više ne mogu nadoknaditi rezultatski manjak. No treba se odati počast Dinamu koji je odigrao kao rijetko do sad. Na rezultat i jako pametno, nikad to nisam vidio kod Dinama.”









Na pitanje koga bi želio u osmini finala Ladić je samo naglasio kako nema lakih protivnika te da i ako bi igrali protiv Manchester Uniteda igrači bi igrali još bolje zbog motiviranosti i važnosti utakmice.