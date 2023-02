DRASTIČNO ĆE GA KAZNITI ZBOG HRVATA! Ovo što mu rade nije nimalo ugodno

Manuel Neuer došao je u nemilost Bayernu nakon što je javno istupio oko otkaza njegovom treneru i prijatelju Toniu Tapaloviću, koji je nedavno dobio otkaz u klubu.

Podsjetimo, Tapoalović je dobio otkaz nakon što je trener Bayerna Nagelsmann zaključio kako on odaje tajne stručnog stožera Neueru, a otkaz njegovom prijatelju teško je pao Manuelu.

Golman Bayerna, koji se trenutno oporavlja od prijeloma noge kojeg je zaradio na skijanju bio je jako pogođen otkazom Toniju te je izjavio kako se osjećao kao da mu je netko iščupao srce.

Manuel Neuer kept a clean sheet 384 times in 488 games for Bayern Munich all time.

GOAT-KEEPER ❤️ pic.twitter.com/stoZmHP1TH

— BayernTimes (@BayernTimes) February 5, 2023