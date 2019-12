DRASTIČNA KAZNA: Rusija izbačena s Olimpijskih igara!

Svjetska antidopinška agencija (WADA) objavila je danas šokantnu vijest za ruski sport! Sportska velesila u sljedeće četiri godine neće moći nastupati na velikim natjecanjima, a suspenzija uključuje i Olimpijske igre u Tokiju te Svjetsko nogometno prvenstvo 2022. godine.

Svjetska antidopinška agencija (WADA) iznosi kako Rusi nisu bili vjerodostojni u prikazivanju svih podataka vezanih za testiranje njihovih sportaša te da su ruski liječnici manipulirali rezultatima testiranja tamošnjih natjecatelja, a koji su kasnije dostavljeni antidopinškoj agenciji.

Zabrana u praksi podrazumijeva da ruski sportaši na Olimpijskim igrama i Svjetskom nogometnom prvenstvu u Kataru neće moći nastupati pod ruskom zatavom i himmom.

Ruski sportaši koji dokažu da ni na koji način nisu umiješani u dopinški skandal moći će se natjecati pod neutralnom zastavom.

WADA je ovu odluku donijela jednoglasnom odlukom na sastanku u Lausannei, prenose Sportske novosti.

Russia banned from all global sport including 2020 OIympics and 2022 World Cup https://t.co/Aw2yqrNjHC

— Sky News (@SkyNews) 9. prosinca 2019.