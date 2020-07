DRAMATIČAN FINIŠ HNL-A! Tko će dohvatiti drugo mjesto? Hajduku se ne piše dobro

Autor: N.M.

Dramatično i neizvjesno će biti u završnici HNL-a u ovoj brzopoteznoj završnici domaćeg loptanja uzrokovanog pandemijom koronavirusa koja je sve odvela u mjesec srpanj. Četiri su kola do kraja, a prava će se drama odvijati u borbi za drugo mjesto koje vodi u kvalifikacije Lige Prvaka. Na dnu su stvari nešto jasnije. Inter je već praktički otpao i čvrsto drži posljednje mjesto na ljestvici. Varaždin je zasada u sigurnoj luci spasa nakom sjajnog nastavka prvenstva i bježi četiri boda Istri koja je na preposljednjem mjestu.

Krenimo redom. Lokomotiva koju s klupe sjajno vodi Goran Tomić hit je ovog prvenstva i trenutno drži drugo mjesto s 57 bodova koje joj omogućuje kvalifikacije za Ligu prvaka po drugi put u povijesti. Momčad iz Gradskog vrta kaska za Lokosima jedan bod, Hajduk tri, Rijeka čak pet bodova.

A kad se pogleda raspored ove četiri momčadi do kraja prvenstva upravo se najviše šanse za drugo mjesto i održanje sadašnje pozicije otvara Lokomotivi. Već ovog vikenda Lokosi čekaju otpisani Inter, potom gostuje kod rasterećenog Slaven Belupa. Slijedi novi domaći susret protiv Gorice, i u zadnjem kolu poslastica i možda izravan okršaj protiv Osijeka 25. srpnja u Gradskom vrtu.

A sve će se kulminirati okršajem i susretom finala Kupa 1. kolovoza u Šibeniku protiv Rijeke.

Osijek kao prvi pratitelj Lokomotive ovisi potpuno sam o sebi, jer uz sve četiri pobjede do kraja, uključujući i okršaj s Lokomotivom u zadnjem kolu može dohvatiti drugo mjesto i na sjajan način okončati i za njih poprilično turbulentnu sezonu. Ali Osječani neće imati toliko lagan put do zadnjeg kola kao Lokomotiva. Već u nedjelju slijedi teško i uvijek za Osijek neugodno i vatreno gostovanje kod ranjenog Hajduka. Potom slijedi utakmica kod kuće protiv Istre i gostovanje kod Varaždina, oboje su u još uvijek u borbi za izbjegavanje 11 mjesta i kvalifikacija za ostanak u prvoligaškom društvu.

U slučaju istog broja bodova Osijeka i Lokomotive, prednost će na kraju imati momčad s istoka Hrvatske.

Hajduk je definitivno u najgoroj situaciji. Ne samo zbog velikih problema u igri i katastrofalnog učinka u gostima cijele sezone ( trenutno su u seriji od tri uzastopna poraza u gostima!) već i zbog paklenog rasporeda koji im slijedi. U nedjelju dočekuju Osijek na Poljudu, potom preko tjedna gostuju kod prvaka Dinama u vječnom derbiju a za kraj tog jakog zbira utakmica čeka ih Jadrasnski derbi s Rijekom koji će Hajduk zbog ponovne kazne dočekati bez podrške navijača. Tek u zadnjem kolu imaju nešto lakši posao, gostovanje kod Intera u Zaprešiću. Pred Tudurom i cijelom Hajdukov i zacrtanim ciljem zvano drugo mjesto težak je a vidjet ćemo da li i nemoguć zadatak i kakve će reperkusije po Hajduk i njegovo rukovodstvo imati konačan ishod utrke za drugo mjesto.

Pred Rijekom su još dva derbija i pobjedama u njima može se opet uključiti u bornu za drugo mjesto. Iako se to po formi momčadi s Rujevice u zadnje vrijeme čini malo izgledno može dohvatiti minus od pet bodova za Lokomotivom. Bijeli ovu nedjelju dočekuju neuvjerljivi Dinamo, pa idu u Zaprešić kod Intera i na noge Hajduku u Split u uvijke vrućem Jadranskom derbiju. U zadnjem kolu dočekati će u derbui Učke susjeda Istru, kojoj bi ta utakmica mogla život značiti s obzirom na to da se bori za ostanak u ligi.

Nešto će u čak i svemu imati reći Gorica koja je skinula dva velika skalpa, Rijeku na Rujevici i Hajduka na domaćem terenu. Peto mjesto, Europska liga i Rijeka udaljeni su ravno pet bodova. Raspored do kraja momčadi iz Turopolja daju nadu da to mogu dohvatiti. Najprije slijedi Istra u gostima pa Varaždin kod kuće. Potom slijedi i najteži okršaj, onaj protiv Lokomotive u Kranjčevićevoj a u zadnjem kolu u Veliki Goricu stiže neopterećeni Slaven Belupo. Zasigurno nas očekuje još puno uzbuđenja do kraja ove najčudnije sezone HNL-a a sve će nepoznanice biti rješene 25. srpnja u kasnim večernjim satima.

RASPORED LOKOMOTIVE DO KRAJA HNL-A

33. kolo:

Lokomotiva – Inter (subota, 21.05)

34.kolo:

Slaven – Lokomotiva (12. srpnja, 18.55)

35.kolo:

Lokomotiva – Gorica (19. srpnja, 18.55)

36.kolo:

Osijek – Lokomotiva (25. srpnja, 21 sat)

RASPORED OSIJEKA DO KRAJA HNL-A

33. kolo:

Hajduk – Osijek (nedjelja, 18.55)

34.kolo:

Dinamo – Hajduk (12. srpnja, 21.05)

35. kolo:

Varaždin – Osijek (18. srpnja, 18.55)

36.kolo:

Osijek – Lokomotiva (25. srpnja, 21 sat)

RASPORED HAJDUKA DO KRAJA HNL-A

33. kolo:

Hajduk – Osijek (nedjelja, 18.55)

34.kolo:

Dinamo – Hajduk (12. srpnja, 21.05)

35.kolo:

Hajduk – Rijeka (19. srpnja, 21.05)

36.kolo:

Inter – Hajduk (25. srpnja, 21 sat)

RASPORED RIJEKE DO KRAJA HNL-A

33.kolo:

Rijeka – Dinamo (nedjelja, 21.05)

34.kolo:

Inter – Rijeka (11. srpnja, 18.55)

35.kolo:

Hajduk – Rijeka (19. srpnja, 21.05)

36.kolo:

Rijeka – Istra (25. srpnja, 21 sat)