DRAMA ZA MODRIĆA, ALI I LOŠE VIJESTI ZA DALIĆA! Luka saznao težinu ozljede, veliki problemi za Hrvata

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Luka Modrić napustio je igru zbog ozljede mišića u zadnjoj utakmici protiv Girone, a sad je stigla analiza stanja. Nije dobro…

Naime, hrvatski kapetan upalio je alarme u Madridu! Španjolski mediji ističu kako bi s terena mogao izbivati dva tjedna. Propustio je trening u petak ujutro, a prilično je sigurno kako hrvatska “desetka” neće stupiti na teren ni u iduća dva ligaška ogleda protiv Almeríje i Real Sociedada.

“Modrić neće igrati važne utakmice?”, piše Mondo Deportivo.





Težak udarac

Jasno je da je Real dignuo ruke od prvenstva, zaostatak je prevelik za Barcelonom, ali Kraljevi igraju finale Kupa kralja već 8. svibnja, a tu je i Liga prvaka.

Prva utakmica polufinala Lige prvaka protiv furioznog Manchester Cityja, u kojoj bi, pak, Lukin izostanak bio itekako težak udarac za Ancelottijeve trupe.

Iako će u rujnu proslaviti 38. rođendan, Modrić ne spušta nogu s papučice gasa, a ove je sezone upisao 44 nastupa za Real, odigravši ukupno 2768 minuta, čime je i dalje jedan od glavnih pokretačkih motora aktualnog europskog prvaka.

U svakom slučaju, težak udarac za Real, ako bude izbivao iz finala Kralja, te polufinala Lige prvaka, to svakako neće biti dobro za Kraljeve.

Isto tako loše su to vijesti i za Zlatka Dalića, jer Hrvatsku početkom lipnja očekuje i Liga nacija, Final Four. Bez Modrića je to sasvim druga Hrvatska…