Drama za Hrvatsku: Kaos za Vatrene ako padnu na Otoku, evo kako se sve može zakomplicirati

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Nitko to nije očekivao, postojali su određeni strahovi zbog “čudnih startnih 11”, ali nažalost, dogodilo se na kraju.

Hrvatska je pala na Pampasu nakon velike greške Dominika Livakovića. Koji nas je prije toga jedno tri puta spašavao.





Dakle, prvi je ovo poraz Hrvatske u kvalifikacijama za Euro i vodeća Turska sad ima tri boda više, s tim da Hrvatska ima utakmicu manje. Tri boda iza Hrvatske su Armenija i Wales.

Pobjede donose mir

Kakva je sad situacija? Dobra vijest je da Vatreni i dalje ovise o sebi. Ali poraz na Otoku sve bi to promijenio…

S tri pobjede u preostale tri utakmice Hrvatska će se plasirati u Njemačku s prvog mjesta jer će, u slučaju istog broja bodova s Turskom, biti u prednosti zbog bolje gol-razlike u međusobnim dvobojima.

Naime, Hrvatska je slavila u Turskoj 2:0. Poraz Armenije u Latviji je također dobro došao, jer su Armenci su s utakmicom više ostali tri boda iza Hrvatske, a jednak broj bodova s istim brojem utakmica ima i Wales, koji u nedjelju od 20.45 dočekuje Hrvatsku u Cardiffu.

Svlada li Hrvatska u nedjelju Wales, doći će na 13 bodova i postat će nedostižna za Velšane, tako da će je dostići i prestići još moći samo Armenija, dok će Turska i dalje biti prvi favorit za prvo mjesto. Taj scenarij je teško moguć jer Armenci bi morali svladati Wales i Hrvatsku, koja bi uz to trebala izgubiti i u Latviji.









No ako Hrvatska izgubi u Walesu, do sada komotna situacija pretvorit će se u dramu. Wales bi se izjednačio s Hrvatskom na 10 bodova, imao i bolji međusobni skor, a do kraja bi obje reprezentacije imale dva dvoboja na raspolaganju. Hrvatsku u studenom još čeka Latvija u gostima i Armenija doma.

Hrvatskoj će za prolazak na Euro vjerojatno biti dovoljne i dvije pobjede, ali ovim je porazom ugrozila šanse za biti nositelj u ždrijebu.