DRAMA U OBITELJI CRISTIANA RONALDA: ‘Ne sjećam se kako sam došla do bolnice’

Autor: F.F

Prije nešto više od godinu dana, jedan od najboljih nogometaša u povijesti Cristiano Ronaldo, zamalo je ostao bez majke. Proživljavao je pravu dramu jer je njegova majka tijekom prvog lockdowna pretrpjela moždani udar.

Cristiano je kao mladić ostao bez oca koji je umro od posljedica problema s alkoholom, a sada je gotovo ostao i bez majke Dolores Aveiro. Upravo se ona otvorila te pričala o svojim najtežim danima za portugalsku televiziju TVI.

‘Ne sjećam se kako sam došla do bolnice’

Dolores je prepričala kako joj je prošao kobni dan. Nakon što joj se zavrtjelo, pala je u kupaoni i shvatila da joj se lijeva strana tijela oduzela.

“Nazvala sam partnera Josea Andradea i rekla mu da se ne osjećam dobro, da nazove hitnu. Ne sjećam se kako sam uopće došla do bolnice”, prepričala je majka jednog od najboljih.

Koliko je Dolores jaka žena govori i činjenica da je preboljela karcinom dojke:









“Djeca su mi dala puno snage. Bilo je teško i mislila sam da je kraj. Kad sam vidjela najstarijeg unuka Cristianinha u bolničkoj sobi, bio je to veliki šok. Molila sam Boga da me ne uzme, želim vidjeti unuke kako rastu i onda se to dogodilo”, a najviše su je pogodile riječi Cristiana Ronalda Juniora:

“Kad me Cristianinho vidio koliko plačem, rekao mi je “Bako, nemoj umrijeti”. To me dirnulo. Kad god me nazove, pita me jesam li bolje. Živim za svoju obitelj, posebno za unuke”, objasnila je Dolores otkud joj snage da sve prebrodi.







View this post on Instagram A post shared by Maria Dolores (@doloresaveiroofficial)

Cristiano je iste sekunde poletio za Madeiru

Usprkos oštrim mjerama i lockdownu, Cristiano je iste sekunde, kada je saznao za stanje svoje majke, poletio privatnim avionom iz Torina za Madeiru, otok gdje je rođen. Nekoliko dana kasnije prebacio je majku u privatnu bolnicu te je od tada sve krenulo na bolje. Njegova majka se još uvijek oporavlja:









“Oporavak ide postupno. Imam fizioterapiju, hodam. Nekoliko mjeseci nisam se dobro osjećala. Otišla sam iz bolnice, ali utjecalo je sve to na lijevu stranu tijela, usta, nogu, govor. Sad se osjećam dobro i, malo pomalo, vratit ću se na 100 posto”, zaključila je Ronaldova majka.