DRAMA U LAS VEGASU, UFC IMA NOVOG PRVAKA: Kamerunac teškim nokautom pobijedio Stipu Miočića

Stipe Miočić nije uspio obraniti naslov UFC prvaka teške kategorije! Francis Ngannou nokautirao ga je već u drugoj rundi.

Miočić nije mogao naći rješenje za zastrašujućeg Kamerunca. Ngannou je bio bolji od početka meča što je okrunio teškim nokautom u drugoj rundi.

Miočić je nešto slabije ušao u borbu, bio je puno oprezniji i strašni nokauter je to iskoristio te uvjerljivo slavio.

Od prve minute dominirao je Ngannou i primio samo jedan opasniji udarac. U prvoj rundi američko-hrvatski borac preživio je seriju teških udaraca, da je sudac razmišljao uskočiti. Ipak, na kraju se izvukao i došao do druge runde.

Na početku druge runde sve je bilo gotovo, nakon primljenog udarca Stipe je uzvratio i uzdrmao suparnika. Idući udarac bio je ključan, nakon što je Kamerunac ekspresno uzvratio i udarcem srušio Stipu. Ngannou je na podu iskoristio priliku te još jednom pogodio Miočića, a sudac je prekinuo borbu.

Francis Ngannou je novi UFC-ov prvak i najjači čovjek na svijetu.

Africa has their first heavyweight champion!

🇨🇲 @Francis_Ngannou is the heavyweight king. #UFC260 pic.twitter.com/Db83Z4lIjp









— UFC (@ufc) March 28, 2021