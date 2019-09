DRAMA NA SVJETSKOM PRVENSTVU: Grčka ispala, Antetokounmpo i družina nezadovoljni suđenjem

Grčka košarkaška reprezentacija nije se plasirala u četvrtfinale Svjetskog prvenstva u košarci koje se održava u Kini. Iako su porazili Češku sa 84:77, to nije bilo dovoljno da bi se plasirali dalje jer im je trebala pobjeda od od 12 ili više koševa razlike. Najbolji strijelac kod Grčke je bio Nick Calathes sa 27 poena, dok je Češku redvodio Bohačik sa 25.

