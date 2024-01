Drama na letu, otrovani igrači pali u nesvijest: ‘Svi smo mogli biti mrtvi’

Prava se drama odvila u nogometnoj reprezentaciji Gambije prilikom pokušaja odlaska u Obalu Slonovače na Afrički kup nacija. Naime, nekoliko nogometaša Gambije ostalo je bez svijesti nedugo nakon što su se ukrcali na zrakoplov.

Razlog? Nekolicina igrača se onesvjestila zbog manjka kisika u avionu. Izbornik Gambije Tom Saintfiet (50), inače Belgijac, otkrio je kako se reprezentacija zamalo otrovala ugljičnim monoksidom (CO) jer je avion u kojem su putovali bio – premalen. Tako je sletio samo devet minuta nakon što je uzletio.

“Svi smo mogli biti mrtvi. Bio sam među onima koji su brzo zaspali, imao sam kratke snove o tome kako je moj život okončan. Stvarno. Nakon devet minuta pilot se vratio u zračnu luku jer nismo imali opskrbu kisika. Skoro smo se otrovali ugljičnim monoksidom. Da smo letjeli još pola sata… Svi bismo bili mrtvi”, otkrio je Sainfiet.

🚨🚨| An incident occurred during Gambia’s flight to AFCON – several of them fainted due to a lack of oxygen on the plane. The reason: the size of the plane.

Two of the national team players are still in shock following this traumatic experience.

The plane returned to Gambia… pic.twitter.com/AlrAWuNGmb

