Drama mladog nogometaša (18): Djevojka mu umrla dok je vodila ljubav, a jedna stvar je čudna

Jedna tužna objava uznemirila je brazilsku javnost, a nenadano je i poznati mladi nogometaš završio pod istragom dok se ne otkriju detalji cijelog slučaja.

Naime, Dimas de Oliveira (18), junior slavnog Corinthiansa, pod istragom je nakon što je njegova djevojka pronađena mrtva. Livia Gabriele da Silva umrla je nakon četiri srčana udara a koje je doživjela tijekom se**a.

Dimas je pozvao hitnu pomoć i rekao im da se djevojka onesvijestila. Liječnici su prema pisanju tamošnjih medija otkrili i krv iz spolnog organa, a poslije je utvrđeno da je imala četiri srčana zastoja.

Atestado de óbito de Livia Gabriele da Silva Matos aponta ruptura em região genital como causa da morte da jovem que se encontrou com Dimas, jogador do sub-20 do Corinthians.

O documento afirma que houve “ruptura de fundo de saco de Douglas com extensão à parede vaginal… pic.twitter.com/Jw9VxGCYvq

— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) February 1, 2024