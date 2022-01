DRAMA LEGENDARNOG TALIJANA: Supruga potvrdila hospitalizaciju, jedna stvar zabrinjava

Kako se doznaje iz Italije jedna od legendi Rome, Sampdorije, Barija, Intera, Milana, Verone i Real Madrida Antonio Cassano danas je hospitaliziran zbog problema uzrokovanim zarazom korona virusom.

Vijest na društvenim mrežama objavila Cassanova supruga Carolina Marcialis, a sam Cassano je kraj prošle i početak ove godine proveo u kućnoj izolaciji, ali mu se stanje naglo pogoršalo, te je prebačen je u bolnicu.

Legendarni 39 – godišnji igrač koji nikada nije ispunio očekivanja struke i vlastitog talenta često je bio na udaru zbog svojeg načina života i pristupa profesionalnom nogometu.

Nije cijepljen

Jednako tako saznaje se kako Cassano nije bio cijepljen, a obitelji obožavatelji upućuju riječi podrške.

Former Inter, Milan, Roma and Sampdoria striker Antonio Cassano has been hospitalised with complications from COVID-19 https://t.co/KL8dgSWc5b #SerieA #SerieATIM #Calcio

— footballitalia (@footballitalia) January 5, 2022