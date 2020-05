DRAMA ENGLESKOG REPREZENTATIVCA: Nožem ozlijedili i opljačkali zvijezdu Tottenhama!

Prema pisanju britanskih medija nogometna zvijezda reprezentacije Engleske Dele Alli bio je žrtva provale pri čemu je zadobio manju ozljedu lica, dok su njegovog prijatelja provalnici pretukli.

Dvojica muškaraca provalila su u dom Dele Allija u ranojutarnjim satima srijede, te su zatekli društvo kako igra biljar. Engleski reprezentativac i njegov prijatelj pokušali su spriječiti pljačku, no provalnici su ih fizički ozlijedili, te uz prijetnju nožem odradili krađu.

EXCLUSIVE: Dele Alli held at knifepoint during robbery of his home and sustains a minor facial injury | @SamiMokbel81_DM https://t.co/dbSvyZAIXU pic.twitter.com/wwUI2jzVMA

— MailOnline Sport (@MailSport) May 13, 2020