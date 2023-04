DRAMA BIVŠEG IGRAČA PARTIZANA I REPREZENTATIVCA! Kidnapirali ga militanti pa potom šokirali

Zabrinjavajuće vijesti dolaze nam iz Libije, gdje je po nekim informacijama bio kidnapiran bivši igrač Partizana Mohamed Zaabija.

Kako se doznaje od Tunižanskog novinara Souhai Khmira, Zaabiju je u Tripoliju kidnapirala jedna od militantnih naoružanih frakcija koje djeluju u toj zemlji.

Ipak na kraju su militanti pustili nogometaša kasnije navečer, ali javnost u Libiji želi da se zaustavi bezvlađe u Libiji.

@IttihadSc_ly & #Libyan National Team footballer Mohamed Zabia was kidnapped yesterday by a militia in #Tripoli only to be freed later in the evening. This lawlessness in #Libya needs to end. #NoToMilitias #EndMilitaryRule #LibyaElections #Freedom #Justice pic.twitter.com/RgNLh1c9xB

— Libyan One Nation Movementحراك الوطن الواحد الليبي (@LONMI1951) April 24, 2023