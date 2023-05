‘DRAGAN JE CIJELIM PUTEM KUĆI PLAKAO’ Velika bol poznatog sportaša: ‘I mi smo roditelji, znamo kako bi na nas utjecalo’

Odavanje počasti žrtvama tragičnog pohoda 14-godišnjeg dječaka s vatrenim oružjem u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu bilo je posebno bolno Draganu Kobiljskom, poznatom srpskom sportašu, nekadašnjem odbojkašu, a sada treneru u Rumunjskoj, u momčadi Zalaua. Velika tuga pogodila je cijelu obitelj nakon što je u zločinu u glavnom gradu Srbije ubijena maloljetna kći Kobiljskog, a nakon što je otišao kući, u svoj Beograd, nekadašnji odbojkaš Partizana i kasnije trener Crvene zvezde prolazi dane tuge za kakvu nema prave utjehe.

Dio boli koja je pogodila Dragana Kobiljskog je novinarima približio Adrian Feher, menadžer rumunjskog Zalaua u kojem srpski trener radi. Pokušao se staviti u situaciju u kakvoj je sada Kobiljski, koliko god teško to bilo.

“I mi smo roditelji, znamo kako bi na nas utjecalo”, rekao je Feher, dodajući da je trener Zalaua u svoju domovinu otišao u društvu sunarodnjaka Dušana Stojsavljevića s kojim je surađivao.

“Dragan Kobiljski je jako pristojan čovjek, odabrao sam ga za naš klub kao mladog i sretnog trenera s velikom energijom”, opisao je klupski menadžer Zalaua kako je doživio čovjeka kojeg je pogodila velika bol.

“Odlučio je otići u Beograd s Dušanom Stojsavljevićem, tamo su ranije radili s odbojkašima. Nije mogao voziti, cijelim putem je plakao”, opisao je Adrian Feher tugu koju prolazi Dragan Kobiljski, a približila je rumunjska sportska stranica Sport.ro.

Klub je uza svojeg trenera, a tako će biti i na posljednjem ispraćaju njegove kćeri.

“Svi zajedno ići ćemo u Beograd, tamo ćemo biti na sprovodu, dat ćemo podršku. Pokušat ćemo odigrati utakmicu protiv Rapida koju imamo u rasporedu, ali to ovisi o datumu pogreba”, rekao je menadžer Zalaua.

“Cure su bile ovdje u Zalauu, dvije uspješne kćeri, jako sam žalostan, upoznao sam ih i znam o kakvoj se divnoj obitelji radi”, istaknuo je Adrian Feher.

Menadžer rumunjskog kluba spomenuo je utakmicu protiv Rapida koja bi trebala biti odigrana u subotu, a neovisno o tome hoće li se tog dana ići u Beograd, u Zalauu rade na tome da se taj susret odgodi.

