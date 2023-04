‘DRAGA JE, ALI NEĆEMO SKUPA NA KAVU’! Kakav ulet na Ronaldovu Georginu, a jedva da se znaju

Otkako je u vezi s Cristianom Ronaldo, u ljubavi koja se razbuktala prije sedam godina, Georgina Rodriguez na sebe privlači dosta pogleda i izaziva reakcije, a jedna od njih odjeknula je ovih dana. Na španjolsku poduzetnicu, ‘influencericu’ i poduzetnicu osvrnula se druga žena nogometaša, kada su je navukli na tu priču u njezinoj domovini.

O Georgini je govorila Anna Lewandowska, supruga Roberta Lewandowskog koji se s Ronaldom susretao u klupskim utakmicama i u reprezentativnim nastupima. Lewandowska je u ovu priču krenula u svojoj Poljskoj, u ‘podcastu’ WojewodzkiKedzierski na tamošnjem Onetu, govoreći da Ronaldovu ljubav ne poznaje baš dobro, ali nešto ipak zna.

Bilo je tu nešto iskustva dok se snimala dokumentarna serija ‘Soy Georgina’ koji donosi priču o dugogodišnjoj dragoj portugalskog nogometnog majstora, a u njoj su u drugoj sezoni serije sudjelovali Robert i Anna, poznati poljski bračni par. Lewandowska je otkrila dio svojih dojmova.

Lewandowski and his wife Anna Lewandowska appear in the series of Cristiano Ronaldo's girlfriend Georgina Rodriguez, meeting up with her. pic.twitter.com/gD28hbvN4z

— Barça Universal (@BarcaUniversal) March 27, 2023