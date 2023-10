Doživljen je kao spasitelj, a Dinamo i dalje posrće: Zna se tko je kriv što Modri izgledaju sablasno

Autor: Andrija Kačić Karlin

“Tko će navijačima pred oči”?, to su morali pomisliti Dinamovi igrači, ali i njihov trener, nakon posljednjeg zvižduka u Prištini. Gdje je kosovski prvak doslovce razmontirao Dinamo. A naš je prvak bio apsolutni favorit u ovoj utakmici…

Naravno da će najviše otrovnih strelica, iz utrobe maksimirskog stadiona gdje stoluje uprava, ali i s tribina, biti usmjereno na trenera Sergeja Jakirovića.

Njega baš ovih dana ne ide. I poraz u Prištini, a nakon nedavnog minusa u derbiju u Splitu protiv Hajduka, će se već objašnjavati njegovim ne baš velikim znanjem. U Dinamo je došao na velika vrata, doslovce je kradomice ukraden Rijeci.





Teški dani za Jakirovića

Prethodno je Bišćan kiksao protiv Hajduka i upropastio dobivenu utakmicu u Ateni protiv AEK-a, i to u sudačkoj nadoknadi.

Jakirović je doživljen kao spasitelj. A Dinamo i dalje posrće. Izgleda da nije baš sve do trenera. Naravno, i do igrača je. Dinamo je u zadnjih godinu i pol dana prodao nekoliko izvanrednih igrača, a to što je doveo nisu onima koji su otišli ni do koljena. A ako je do igrača, limitiranih, onda je i do uprave.

Pa se slobodno možemo zapitati što tu može novi trener, pa bio on i Sergej Jakirović. Koji je u zadnjih nekoliko godina preporodio mostarski Zrinski i Rijeku.

U najavi ove utakmice Ardian Kozniku, odličan poznavatelj hrvatskog i kosovskog nogometa upozorio nas je da je Ballkani pristojna i dobra momčad.

“Dinamo ni slučajno ne smije pomisliti da igra protiv neke naivne momčadi”.

Kozniku je odgledao utakmicu Ballkanija i Dinama u Saudijskoj Arabiji. I dao nam je komentar. Prva rečenica mu je bila:









“Ne bih želio djelovati stereotipno. Ali, moram reći, danas svi igraju uigran nogomet, svi treniraju i jedina slika momčadi je ona na terenu. Pustite imena i favoriziranost”.

Dinamo je izgledao sablasno

Istina, Dinamo niti na trenutak nije izgledao kao da je bolja momčad od kosovskog prvaka. Isticao se samo beskrajnim kombinacijama, a glavno obilježje takvog Dinama bila je – nekonkretnost. Pa, kada se na to doda do smijeha konfuzna obrana drugačije u Prištini nije moglo ni proći.

Zašto je Dinamo tako izgledao? Sablasno! To će morati objasniti Sergej Jakirović. Činjenica jest da je potrošio dosta kredita, a sigurno ga ne čeka nova kreditna linija. Staro je pravilo da klub ne može odjednom promijeniti sve igrače, ali trenera može.

U svom javljanju izdaleka Kozniku nam je još rekao:

“Ono što Dinamo može najviše zaboljeti jest činjenica da je Ballkani ovu utakmicu baš zasluženo dobio. Dinamo nije bio bolja ili ravnopravna momčad, pa da se priča kako ga je napustila sreća. Je li Dinamo podcijenio suparnika? Možda i nije. Jednostavno, Dinamo je bio loš, napose u prvome poluvremenu. Znam da je Dinamu nedostajalo dosta standardnih igrača, ali to se znalo i otprije. A vjerovalo se da je hrvatska momčad i u nekom slabijem sastavu bolja od Ballkanija. Vidjeli smo da nije”.

Da, Kozniku je apsolutno u pravu.