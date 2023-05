‘DOVEO JE TU KU*VU MARINU, SAD MI OTIMA KĆI’! Žena otkrila da je muž poznati nogometaš vara

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Jedna priča zaokupila je “žute stranice”, jedan razvod koji je očito bolno uzdrmao prevarenu i napuštenu, odbačenu suprugu. No repovi su ostali…

Naime, Matvej Safonov brani za ruski Krasnodar s kojim će uskoro igrati finale Kupa Rusije protiv CSKA, ali izvan terena vodi razne bitke sa dugogodišnjom suprugom koju je varao i zamijenio drugom ženom.

Njegova bivša supruga, Anastasia Kazachek, ovako će komentirati svoju bivšu ljubav…





Poslala poziv u pomoć

“Smatra se normom u društvu čini se imati drugu ženu u braku, što se ne može reći za mene. Sada možemo zaključiti da nisu svi opsjednuti novcem, slavom i ženama s niskom društvenom odgovornošću. Obitelji više nema.”.

Dobili su kći, on je debitirao za reprezentaciju, činilo se da je sve savršeno. No, započela je u to vrijeme njegova paralelna veza s Marinom Kondratyuk. Djevojka je radila kao stjuardesa i redovno pratila Krasnodar na trening kampove i gostujuće utakmice. Tako su se i upoznali.

U travnju je tako sve šokirao kad je javno na društvenim mrežama poručio:

“Upoznajte moju Marinu”.

Safonov se ovog proljeća nije zaustavio na službenom priznanju svoje nove djevojke. Prema riječima njegove bivše supruge, sada želi oduzeti njenu kćer.

“Tijekom moje trudnoće i nakon poroda dopuštao je sebi komunikaciju s damama s niskom društvenom odgovornošću, a nije ni dolazio po svoju kćer iz bolnice jer se zabavljao s tim djevojkama. Cijeli naš zajednički život nije izrazio želju da vidi svoju kćer više od jednom mjesečno, objašnjavajući to beskrajnim treninzima i kampovima za pripreme, gdje je u isto vrijeme imao dovoljno vremena za komunikaciju sa svojim kurvama.”, rekla je bivša supruga i dodaje:









“Nakon Majinog rođenja, umjesto da što više vremena provodi s djetetom, svaki dan je odlazio kod jedne od svojih kurvi, govoreći mi da je klub organizovao treninge, a nakon njih mu je jako teško ići kući, umorio se”.

Bila je vrlo jasna u poruci:

“Jučer se moj odvjetnik upoznao sa slučajem na Okružnom sudu u Krasnodaru po tužbi mog bivšeg supruga Matveya Safonova protiv mene, o određivanju mjesta prebivališta naše dvogodišnje kćeri Maje i njenog oca. Zapravo, Matvey Safonov mi želi oduzeti našu malu kćer. Bojim se da je utjecaj koji njegovi kustosi mogu izvršiti više nego dovoljan da udovolji takvoj apsurdnoj tvrdnji, budući da sve njegove prijave meni razmatra Lenjinski okružni sud u Krasnodaru uz grubo kršenje zakona.”, kaže i nastavlja:









“Matvey Safonov pokrenuo je sa mnom pravne sporove o razvodu braka i podjeli automobila koji mi je dao za rođenje Maye. Pa, to je njegovo pravo, ali zakon ga ne obvezuje da bude dostojna osoba. No, oduzeti majci dvogodišnju kćer… To već prelazi sve granice. Ne mogu si više dopustiti šutnju, jer ovo više nije samo o meni.”, još je i ovo dodala:

“Jedno mi nije jasno kako će on svojim “napornim” radom paziti na Maju? Nije ga briga, samo me želi uništiti. Štoviše, imao je drskosti, unatoč činjenici da zarađuje više od 150 miliona godišnje, tražiti od suda da od mene naplati alimentaciju za uzdržavanje Maje u iznosu od 13.386 rubalja mjesečno. Sigurna sam da njegove dame za sat vremena naplate više… Da naplati alimentaciju od majke svoje kćeri koja je na porodiljnom do treće godine i nije mogla puno raditi sve to vrijeme, jer odgaja kćer.”

“Već dugo živim u Moskvi, ovdje imam dovoljno prihoda i mojoj kćeri ništa ne treba, roditelji mi također pomažu. Ne vjerujem korumpiranim sudovima Krasnodarskog kraja, stoga sam prisiljena zatražiti pomoć od javnosti, kako bih javno objavila bezakonje koje se već dogodilo i moglo bi se dogoditi u budućnosti. Borit ću se za svoju kćer!”, poručila je Anastasia.

Skupio je taj nesretni bivši suprug i sedam nastupa u reprezentaciji, otvorila su se sva vrata. Čini se da je izgubio kompas i sad njegova obitelj više ne postoji. Očajna bivša supruga poslala je poziv u pomoć, nada se da bi javnost mogla utjecati, vidjet ćemo što će odlučiti tamošnji sudovi…