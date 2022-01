‘DOSTA TOGA SE MORA POKLOPITI ZA DOLAZAK U HAJDUK!’ Srebrni Vatreni progovorio o povratku na Poljud

Autor: P.V.

Jedan je od onih nogometaša koje je sudbina odvukla s europskog nogometnog tržišta, pa sve do bliskog istoka. Filip Bradarić već je više od godinu dana u Saudijskoj Arabiji…

Naime, prvo je nosio dres Al Aina, a od proteklog ljeta je u Al Ahliju iz Jeddaha. A povratak u Hajduk?

“Htio bih se zahvaliti predsjedniku Hajduka, pozvao me u ložu. Velika pobjeda je to bila protiv Dinama. Malo smo popričali. Svjesni smo da ja imam ugovor. Ako bih se jednog dana vratio u Hajduk naravno da bih bio sretan. To je moj klub, ali treba se dosta toga poklopiti. Volio bih igrati u ovakvoj ekipi s deset igrača top kvalitete. Ali, trenutno sam igrač Al Ahlija, imam ugovor do ljeta 2023. godine i moram izvršavati svoje obveze i davati maksimum.”, rekao je Bradarić za Dalmatinski portal.

Teško u Hajduk

Čudni su putevi…

“Istina, da mi je netko ranije rekao da ću završiti u Saudijskoj Arabiji ne bi mu vjerovao. U ljeto 2020. godine dok sam još bio u Cagliariju četiri sam puta bio pozitivan na koronavirus. Stao sam u kući mjesec dana. Serie A je već krenula, a meni se onda ponudila opcija odlaska u Saudijsku Arabiju.”

“Iskreno, prije dolaska imao sam totalno drukčiju predodžbu. Čitao sam nešto na googleu i zamalo odustao od odlaska. Onda su me zvali, nagovarali. Al Ain je došao iz druge lige, predsjednik je multimilijarder. Kada sam došao u Saudijsku Arabiju uvjerio sam da se nije istina niti 1% onoga što piše na internetu. Skroz sam promijenio mišljenje. Imao sam ponude četiri, pet klubova.”

Imao je nekoliko ponuda.









“Imao sam četiri, pet ponuda, ali sam se odlučio za Al Ahli. Klub je to s velikom tradicijom. Kod nas je Makedonac Alioski koji je stigao iz Leedsa. U Saudijsku Arabiju dolaze kvalitetni stranci. Stižu igrači iz Engleske. Brazilac Matheus Pereira iz West Bromwicha je došao u Al Hilal. Tamo je i bivši igrač Porta Marega.”