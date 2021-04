DOSTA GOVORU MRŽNJE: Na Otoku svi klubovi tri dana bez društvenih mreža

U Engleskoj su odlučili reći dosta govoru mržnje te su tako svi profesionalni klubovi engleske nogometne lige, uključujući timove iz Premier lige, kao i žensku Super ligu i Championship, odlučili su bojkotirati društvene mreže.

Prekid rada na društvenim platformama započeo je danas popodne i trajat će do ponedjeljka navečer, a odnosi se i na ženske nogometne utakmice.

Predvodnik u bojkotu je nogometna organizacija, ali pridružit će se engleski kriket i ragbi klubovi kao i Britanska teniska asocijacija.

This weekend, we stand together to start an important journey of change.

We must fight discrimination in all its forms.#RedTogether | #StopOnlineAbuse pic.twitter.com/JYDEWXicxR

— Liverpool FC (@LFC) April 30, 2021