‘DOŠAO SAM DO DNA, ALI VIŠE NE PIJEM!’ Pobijedio Hrvata, pa otkrio probleme s ‘bocom’

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Jedan je od onih tenisača na Touru koji je imao problema s disciplinom. A sad ga je, kako otkriva, opet počeo zanimati tenis.

Pobijedio je našeg Duju Ajdukovića u prvom kolu Challengera u Brestu, a onda je novinarima otvorio dušu.

Ne tako davno izjavio je da mu se tenis gadi i da na terenu doživljava napadaje tjeskobe.





Želi se promijeniti

“Iskreno, prošlo je dosta vremena otkad sam zadnji put osjetio takav natjecateljski žar kao danas. Bacio sam u vodu dvije godine sportske karijere, no sad želim pronaći svoju najbolju razinu”, rekao je Benoit Paire.

Taj 33-godišnjak bio je Top 20 tenisač prije nekoliko godina.

“Na turnire bih dolazio samo kako bih uzeo novac, tenis sam doživljavao kao kaznu”, pričao je tada.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Rafa Nadal Academy by Movistar (@rafanadalacademy)







A što je sada?

“Odlučio sam biti profesionalniji, prestati tulumariti i piti alkohol. Želim dati sve od sebe i to me katkad čini nervoznim, jer znam da je to nemoguće. U jednom trenutku nisam bio dovoljno pametan da se borim i da igram tenis.”, kaže i nastavlja:









“Više nisam osjećao nikakvo zadovoljstvo, bilo da se radilo o Wimbledonu ili US Openu. Znam da je ljudima to teško čuti jer bi mnogi htjeli biti u mojoj koži, ali tako sam se osjećao.”

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Benoit Paire (@benpaire)

Živio je pod pritiskom.

“Loše sam se osjećao u Rennesu, gdje sam izlazio svaku večer i onda mi poslije ne bi bilo dobro. Francuska javnost od mene ima velika očekivanja, što mi stvara pritisak, ali mislim da ću malo-pomalo moći odgovoriti na to.

Na ljestvici trenutačno drži 177. mjesto, krajnje je bilo vrijeme da se uozbilji. Zlobnici će reći da se novčanik žestoko ispraznio pa ga je to prizemljilo…