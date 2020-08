DOMINACIJA RED BULLA NA SLOBODNIM TRENINZIMA: Za nedjelju se najavljuje i kiša

Na današnjim slobodnim treninzima pred kvalifikacije za Veliku nagradu Belgije, Red Bull je još jednom pokazao kako su oni jedina momčad koja se može nositi s Mercedesom ove godine.

Max Verstappen je tako ostvario najbrže vrijeme drugog slobodnog treninga a iza njega unutar 96 miljuntinki sekunde smjestili su se njegov kolega Ricciardo i treći Lewis Hamilton.

Red Bull's Max Verstappen was fastest in second practice at the Belgian Grand Prix.

Lewis Hamilton was third fastest as the top three were separated by only 0.096 seconds.

