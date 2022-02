ĐOKOVIĆU OKREĆU LEĐA I SRPSKI NAVIJAČI: ‘Ma koga on to zamajava!? E moj Nole, cijeli svijet se sprda s tobom’

Autor: P.V.

Novak Đoković, tako je to već nekoliko mjeseci, ne prestaje biti jedna od vodećih svjetskih tema. Posljednjim intervjuom za BBC čini se da si je zabio neke nove autogolove, a čini se da i njegovi navijači polako odustaju…

U intervjuu je tako rekao da se ne smatra “antivakserom”, ali i da se neće cijepiti, pa i pod cijenu da odmah zaključi karijeru.

Dakako, takve izjave nisu naišle na plodno tlo i u njegovoj Srbiji.

‘Cijeli svijet se sprda s tobom’

“E moj Nole, zbog koga ja strepim hoćeš li biti GOAT. Odustajem”, samo je jedna od poruka na komentarima popularnih srpskih portala.

“Ne sporim mu ja pravo na izbor, ali on zapravo je antivakser. Koga on to misli da može da zamajava!?”, piše autor nabolje ocijenjenog komentara na B92.

“Ne jedem hranu životinjskog porijekla, ali nisam vegan. Šaljem srca svima poslije meča, ali ne volim baš sve u publici. Prihvaćam poziv predsjednika da se promovira u mom prisustvu, ali sam apolitičan. Nisam završio neke škole zbog tenisa, ali razumijem se manje više u sve…”, također je jedan od zabavnijih i najboljih komentara.

Jedan tako samo zaključuje:

“Odlična fora s Ryanairom! Pretpostavljam da Nolomani neće više letjeti s tom kompanijom. E moj Nole, na šta si spao”.

Ima i onih koji ne biraju riječi.

“Nole je istovremeno vrhunski tenisač, ali i vrhunska budala. S pravom ga svi ismijavaju”.

“Pa kakav je to njegov PR tim. On samo srlja dublje i dublje…”

Na kraju se spominje i njegova obitelj:

“Pa kako nije antivakser, kad mu djeca nisu cijepljena. To je Jelena izjavila i vjerujem da nisu”.

U svakom slučaju, ne prestaje biti jedna od svjetskih tema, ali i tema za ismijavanje, nažalost. A mogao je biti najveći u povijesti…