‘ĐOKOVIĆU, DUŽAN SI MI PIVO!’ Čilić se nakon senzacije obratio slavnom Srbinu, a to nije slučajno

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Marin Čilić kreirao je senzaciju turnira. Bivši pobjednik US Opena izbacio je aktualnog pobjednika iz New Yorka i to lagano u tri seta, a sad je detaljno opisao kako je to sve izgledalo.

“Sjajnih 15 dana je iza mene, jako dobro sam trenirao, imao dobre mečeve i igrao sjajan tenis. Protiv Simona je bilo jako dobro, ali znao sam da protiv Medvedeva moram zadržati odličnu razinu tijekom cijelog meča i da mu ne smijem dopustiti povratak. Morao sam ostati fokusiran i na nivou završiti meč. Zadovoljan sam što sam uspio to.”, rekao je nakon susreta.

Poruka za Đokovića

“Tanka je nit koja dijeli od potpune kontrole i kad se meč preokrene, imao sam takav slučaj s Danilom prošle godine i dosta često s ostalim top igračima koji u svakom trenutku traže rješenje, pokušavaju nešto novo, drugi način igre.”

Rus mu je pokušao razbiti ritam…

“Danil je na kraju drugog seta otišao u WC, da razbije ritam i da se regenerira. Tu sam napravio brejk koji je bio apsolutno ključan da steknem veliku prednost. Pomoglo mi je baš veliko iskustvo protiv top igrača na Grand Slamovima da ostanem na najvišoj razini, tako sam ostao u igri i odigrao mentalno na najvišem nivou.”

Zadovoljan je formom.

“Za takav tenis potreban je ozbiljan fokus i to je ove godine što mi je fantastično. Ne ide uvijek u pravom smjeru, ali zadržavam tu razinu i to mi je najveća dobit. Mislio sam da ćemo igrati četiri sata, nisam znao što očekivati od noćnog meča.”

Inače, pobjedom nad Medvedevim Čilić je puno pomogao Novaku Đokoviću da zadrži broj 1:

“Novak mi je dužan kavu ili pivo.”

U svakom slučaju, Marin je također tema u Parizu…