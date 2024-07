Đokovićevo obraćanje koje je glasno odjeknulo: ‘Znam da bi mnogi voljeli da se povučem’

Srpska olimpijska ekspedicija održala je prvu press konferenciju u Parizu uoči Olimpijskih igara. Novak Đoković, vaterpolist Nikola Jakšić i odbojkašica Tijana Bošković pojavili su se pred svjetskim medijima, a s njima je bio je prvi čovjek Srpskog olimpijskog odbora Božidar Maljković.

Prema očekivanjima, najveći je fokus bio na Đokoviću koji će nastupiti na svojim petim Igrama. Najdalje je došao u Pekingu 2008. godine kada je osvojio brončanu medalju. To mu je dosad ostala jedina olimpijska medalja.

“Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam dio olimpijskog tima Srbije peti put u svojoj karijeri. Olimpijske igre su najznačajniji sportski događaj u povijesti sporta. Moje ambicije su, kao i uvijek, najveće. Biće ovo izuzetno težak turnir, moramo igrati 6 mečeva u 8 dana, da bi došli do kraja… Nadam se da ću razveseliti našu naciju medaljom. Olimpijsko zlato je jedno od mojih najvećih snova, cilj mi je zlato i pripremam se za to”, rekao je Đoković jasno i glasno.

Well, Nadal shows some emotion now watching a second round future against Djokovic. https://t.co/gbESH49TWd pic.twitter.com/0IkPcci0iH

— Clay (@_claymagazine) July 25, 2024