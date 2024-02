Đokovićevi navijači u šoku zbog objave jedne od najvećih: ‘Znaš li što to uopće znači?’

Jedna od najboljih skijašica svih vremena Lindsey Vonn (39) uspjela je razbjesniti navijače najboljeg svjetskog tenisača Novaka Đokovića svojom objavom na društvenim mrežama. Proteklih je dana legendarna američka skijašica skijala u Lenzerheideu u društvu Rogera Federera.

Vlasnica četiriju Velikih kristalnih globusa namijenjenih osvajačima Svjetskog kupa uživala je u druženju s legendarnim švicarskim tenisačem. U objavi na Instagramu objasnila je koliko joj je taj trenutak značio.

“Napokon sam uspjela skijati s mojim prijateljem Rogerom…Da, Rogerom Federerom. Moram se malo osvrnuti i reći što mi to zaista znači. Divila sam se Rogeru kao sportašu, filantropu i nevjerojatno šampionu tolike godine. Nekako tijekom godina ljudi vas iznevjere na ovaj ili onaj način, ali ne i Roger, on je sinonim istinskog sportaša i šampiona u svakom smislu te riječi”, napisala je, između ostaloga Vonn.

“Ti i tvoja obitelj ste posebni, bez obzira na to što kaže statistika. Zauvijek ćeš biti moj G.O.A.T (op.a. najveći svih vremena). Ne radi se o statistici, nego o učinku koji si imao na milijune ljudi, a ja sam jedna od njih”, dodala je Amerikanka.

Njezina objava izazvala je brojne reakcije, a navijačima Novaka Đokovića nikako nije sjela. Nisu ju propustili upozoriti da je Đoković vlasnik rekordna 24 Grand Slam naslova, a ne Federer koji je ostao na 20 osvojenih titula na četirima najvećih turnira. “Znaš li uopće što znači G.O.A.T? Taj termin je određen brojkama i uspjesima, a Đoković je broj jedan”, pisalo je u jednom od brojnih nezadovoljnih komentara.

Upravo zbog brojnih komentara Vonn se morala oglasiti novom objavom: “GOAT ili najveći svih vremena je subjektivna titula. Što nekoga čini velikim? Ke li to statistika, jesu li to rekordi ili utjecaj? Je li to karakter ili sve navedeno? Ljudi imaju različita mišljenja i to je ok. Moj GOAT ne mora biti i vaš i uvijek će postojati debate, ali mišljenja su samo to, mišljenja i svatko ima pravo na njih.”

GOAT or greatest of all time is a subjective title. What makes someone great? Is it statistics? Is it records? Is it impact? Is it character? Is it all of the above? People have differences of opinion and that’s OK. My goat might not be your goat and there will always be a debate…

